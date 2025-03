Roglic-Ayuso, un duello che anticipa il Giro d’Italia 

La stagione ciclistica entra nel vivo con le classiche di primavera e le corse a tappe in preparazione del Giro d’Italia, al via il 9 maggio da Durrës, in Albania. Ieri, nella quarta tappa della Volta a Catalunya, Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Juan Ayuso (Uae Xrg) sono arrivati nell’ordine, scambiandosi le posizioni rispetto al giorno prima, in quella che promette anche di diventare una sfida per la maglia rosa: lo sloveno (35 anni), vincitore del Giro nel 2023, e lo spagnolo (22), reduce dal successo alla Tirreno Adriatico, sono appaiati al primo posto in classifica.

Nelle altre corse di ieri, l’australiano Jay Vine (Uae Xrg) ha vinto la terza tappa della Settimana ciclistica di Coppi e Bartali (Riccione-Cesena di 142,1 km), con Magnus Sheffiled (Ineos) nuovo leader. Il 18enne Davide Stella (Uae Gen Z) si è invece imposto nella seconda tappa della Volta ao Alentejo, corsa minore in Portogallo. La particolarità? Su 102 corridori al via, Stella è l’unico italiano.

