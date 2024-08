Roglic alla Vuelta inizia la rimonta 

Passa per la micidiale salita di Cazorla la rimonta versa la maglia rossa di Primoz Roglic: lo sloveno si aggiudica l'ottava tappa della Vuelta a España - la Ubeda-Cazorla di 159 km - battendo in volata Enric Mas (Movistar) e rosicchiando quasi un minuto al leader della corsa, Ben O’Connor, giunto 17° a 46”. Terzo posto, a 14” dallo sloveno Mikel Landa (T-Rex Soudal-QuickStep), poi a 17 Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), risalito in 4ª posizione anche in classifica generale e sempre primo in quella dei giovani.

Il grande sconfitto di giornata è il portoghese Joao Almeida, quarto al Tour, che ieri ha perso quasi 5 minuti da Roglic ed è sceso dal 3° al 26° posto, lasciando in pratica la Uae Emirates senza un uomo di classifica. Lo spagnolo Mas è invece salito al terzo posto, a 4’31” dall’australiano della Decathlon Ag2r.

La tappa di ieri ha visto una una fuga di otto uomini che il gruppo ha controllato (vantaggio mai oltre i 5’). A mano a mano il plotone è andato a rimontare il gap dai fuggitivi, gli ultimi ( Tejada, Lazkano e un eccellente Luca Vergallito) raggiunti proprio sull'ascesa finale. Roglic ha attaccato per la prima volta, ma O'Connor è rimasto al suo fianco. Il gruppo di inseguitori ha chiuso i corridori rimasti davanti a 1,5 km dalla fine, durante l'arrivo in salita. Roglic ha effettuato un terzo scatto dopo che un secondo attacco era stato respinto e questa volta ha lasciato tutti indietro, tranne Mas della Movistar, che ha preceduto per aggiudicarsi la tappa.

Oggi però qualcuno potrebbe pagare lo sforzo perché la nona tappa chiama gli uomini di classifica alla battaglia sulla Sierra Nevada: sono 178,5 km con partenza da Motril e tre salite di prima categoria, l’ultima (Alto de Hazallanas, 7,1 km al 9,6%) a 22,5 km dall’arrivo di Granada.

