Roghi tragici, precipita un Canadair 

La Grecia è stretta nella morsa del fuoco, per il nono giorno consecutivo: gli incendi più difficili infuriano nelle isole di Corfù e Rodi. Ma anche a Evia dove un uomo è morto carbonizzato e un Canadair è precipitato mentre era impegnato a spegnere le fiamme che da domenica divampano nel sud dell'isola. Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica greca ha confermato la morte del pilota, Christos Moulas, di 34 anni, e del copilota, Periclis Stephanidis, di 27 anni. Il velivolo era decollato da Nea Anchialos, in Tessaglia, e stava operando nella zona di Platanistos. Un video, pubblicato da Ert, mostra il Canadair nel momento dello schianto: le cause dell'incidente non sono ancora note, ma per il sito di Kathimerini l'aereo potrebbe avere colpito un albero prima di precipitare. «Hanno dato la loro vita per salvare vite umane, dimostrando quanto sia grande l'abnegazione dei combattenti in prima linea: in loro memoria, continuiamo la guerra con le forze distruttive della natura», ha dichiarato il premier Mitsotakis.

RIPRODUZIONE RISERVATA