Roghi, squadre a ranghi ridotti 

I primi piccoli incendi, come quello di ieri mattina a Sirai, sono il campanello d’allarme che la stagione del fuoco è alle porte, ma Carbonia rischia di iniziare a combatterla a ranghi ridotti.

A parte ovviamente il corpo dei vigili del fuoco e della Forestale, presenze istituzionali insostituibili, al momento a Carbonia è operativa solo una associazione di protezione civile: il Radio Ser, con i suoi 15 (esperti) componenti guidati da Francesco Uda. Si parte in questo modo nell’imminenza del 15 maggio (data in cui dovrebbe scattare la campagna antincendio). Un’altra associazione non ha ancora ricevuto l’automezzo dedicato alle operazioni di spegnimento e un altro sodalizio ormai da un anno ha scelto di svolgere la propria attività in altri Comuni del Sulcis. «Noi siamo pronti - testimonia Francesco Uda, il presidente – ma al momento siamo anche gli unici e abbiamo già dovuto fare un paio di interventi nei pressi di Matzaccara e fra Carbonia e San Giovanni Suergiu e siamo molto preoccupati perché ci arrivano segnalazioni di incendi di biomasse fatte da proprietari di terreni che talora non adottano le precauzioni: il supporto di altri sodalizi è necessario». Vorrebbe, ma ancora non può fare la sua parte Athena, associazione che da alcuni anni si occupa di garantire la sicurezza negli eventi pubblici: «Ma da un anno esatto – rivela il presidente Bruno Cocco – abbiamo fatto domanda alla Protezione civile per l’assegnazione di un automezzo antincendio, con richiesta reiterata diverse volte, invano, in un anno>. Una terza associazione, Terramare, ha scelto altri lidi da circa un anno.

Intanto sul fronte prevenzione, qualcosa si muove: nel tratto di via Dalmazia fra la Lidl e la prima rotonda dell’ospedale, un settore centinaia di volte preso di mira dagli incendiari, è stata ripulita dai proprietari tutta la fascia adiacente la strada, col taglio degli eucalipti. È successo più volte che le fiamme che avevano aggredito i rami, finissero per lambire i veicoli in transito. Attendono interventi anche i residenti della lottizzazione Dalmazia, i primi a essere colpiti negli incendi appiccati nella zona, e motivo di preoccupazione ce l’hanno anche i residenti di via Castelsardo prossimi alla scuola Don Milani (la vegetazione invade parte della carreggiata) e di Carbonia 2.

