Roghi notturni, la rivolta dei quartieri 

Fumo e aria irrespirabile. Rivolta dei residenti nei quartieri di Su Planu e Is Corrias, con tanto di appello al Comune pubblicato pochi giorni fa sui social.abato sera l’ennesimo incendio a ridosso del campo sosta di Pitz’e Pranu, con alcuni cumuli di rifiuti a fuoco a due passi da roulotte e casette dove vivono ancora oltre una decina di famiglie di origine rom. Le fiamme sono state spente in poco tempo dai vigili del fuoco, ma resta il problema roghi notturni e inquinamento ambientale. «Aria irrespirabile e caratterizzata da un intenso odore di gomma bruciata», è la denuncia dei residenti che parlano «di una seria minaccia alla salute pubblica».Problema portato più volte anche in Consiglio comunale dal capogruppo dem Omar Zaher.

Le aree a rischio

Ora la preoccupazione riguarda tutto il territorio comunale, in particolare le zone a ridosso della 554: «Chiediamo all’amministrazione comunale – è l’appello - di intervenire con urgenza, attivando le verifiche ambientali di competenza tramite gli enti preposti, in primis l’Arpas, le eventuali segnalazioni alle autorità sanitarie. E si proceda con controlli e sanzioni verso chiunque stia contribuendo a questa forma di inquinamento illegale e dannoso. I cittadini hanno diritto a vivere in un ambiente salubre e sicuro, e le istituzioni hanno il dovere di vigilare, prevenire e intervenire».

La politica

Preoccupazioni condivise anche dalla politica locale. «Da troppo tempo i cittadini di alcuni quartieri di Selargius sono costretti a convivere con un problema grave e ormai insostenibile: nelle ore serali l’aria diventa irrespirabile, impregnata da un forte odore di gomma bruciata», dice il consigliere comunale di minoranza Franco Camba. «Non si tratta solo di un fastidio, ma di una vera emergenza ambientale e sanitaria che mette a rischio la salute delle persone e la vivibilità della nostra città. Ritengo che non sia più tollerabile il silenzio o l’attesa. È compito dell’amministrazione comunale intervenire con tempestività, assumendosi la responsabilità che la legge le attribuisce», chiede Camba. «La salute è un diritto fondamentale e deve essere posta al centro dell’azione politica e amministrativa. I cittadini di Selargius chiedono e meritano risposte chiare, azioni concrete e risultati tangibili. Non c’è più tempo da perdere: il sindaco», conclude l’esponente dell’opposizione, «ha il dovere di guidare con decisione questa battaglia per garantire a tutti un’aria pulita e un ambiente sicuro».

