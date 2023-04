Roghi, nessun responsabile 

Proprio quella giornata è ben cristallizzata nella mente di Rafaele Cocco: «Il nostro pensiero è corso subito ai cagnolini che avevamo a Cuglieri, siamo corsi per raggiungerli e non è stato facile: sulla 292 una barriera di vigili del fuoco ci ha impedito di entrare a Cuglieri. Abbiamo allora pensato di arrivare attraverso la Carlo Felice, Macomer e poi Scano Montiferro ma anche lì abbiamo trovato una barriera di soccorritori. L’alternativa era percorrere stradine interne per arrivare a casa: le fiamme avevano già invaso buona parte dell’abitazione, siamo riusciti a mettere in salvo i cagnolini e tornare a Santa Caterina». L’attenzione di Rafaele Cocco si sofferma su due aspetti: la manutenzione non proprio puntuale del patrimonio boschivo e l’organizzazione dell’apparato antincendio. «Basti pensare che quella sera sono giunti solo due Canadair che hanno scaricato l’acqua su Santu Lussurigiu, poi con l’oscurità sono andati via» ricorda l’avvocato Cocco.

L’inferno scatenato quella sera di luglio di due anni fa è ancora ben impresso nella sua mente: «Da Santa Caterina vedevamo il fumo innalzarsi sempre più minaccioso. Non c’era tempo da perdere e siamo volati a Cuglieri a salvare i nostri tre cani». L’avvocato Rafaele Cocco è uno dei tanti cittadini ad aver subito danni da quel disastroso incendio che nell’estate 2021 ha divorato 13mila ettari di bosco, il più pesante che si sia abbattuto in Sardegna. Eppure è stato l’unico a costituirsi come persona offesa (assistito dalla collega Serena Contini) e ieri ha ricevuto la notizia: secondo la Procura oristanese nessuna mano criminale ha fatto partire quell’inferno di fuoco. C’è, infatti, la richiesta di archiviazione dell’inchiesta, avviata per individuare eventuali responsabili. Ora sarà il Gip del Tribunale a decidere se archiviare, effettivamente, il fascicolo oppure disporre ulteriori accertamenti. Nessuna amministrazione comunale, fra le tante colpite dai devastanti danni, aveva deciso di costituirsi come persona offesa.

L’inferno scatenato quella sera di luglio di due anni fa è ancora ben impresso nella sua mente: «Da Santa Caterina vedevamo il fumo innalzarsi sempre più minaccioso. Non c’era tempo da perdere e siamo volati a Cuglieri a salvare i nostri tre cani». L’avvocato Rafaele Cocco è uno dei tanti cittadini ad aver subito danni da quel disastroso incendio che nell’estate 2021 ha divorato 13mila ettari di bosco, il più pesante che si sia abbattuto in Sardegna. Eppure è stato l’unico a costituirsi come persona offesa (assistito dalla collega Serena Contini) e ieri ha ricevuto la notizia: secondo la Procura oristanese nessuna mano criminale ha fatto partire quell’inferno di fuoco. C’è, infatti, la richiesta di archiviazione dell’inchiesta, avviata per individuare eventuali responsabili. Ora sarà il Gip del Tribunale a decidere se archiviare, effettivamente, il fascicolo oppure disporre ulteriori accertamenti. Nessuna amministrazione comunale, fra le tante colpite dai devastanti danni, aveva deciso di costituirsi come persona offesa.

L’inchiesta

Era partita da un incendio scoppiato il giorno prima rispetto al rogo che devastò il Montiferru, le fiamme investirono terreni tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, alimentate dal fuoco che avvolse un'auto lungo la strada provinciale. Dopo ore di duro lavoro l'apparato antincendio riuscì a fermare le fiamme. L'indomani, forse con la complicità di condizioni meteorologiche proibitive e temperature torride con un'eccezionale vento caldo, sotto la cenere si riaccesero le fiamme e il fuoco ripartì, raggiungendo i boschi di Santu Lussurgiu, poi quelli di Cuglieri e quindi le colline di Scano Montiferro; le vallate di Sennariolo e Tresnuraghes: le fiamme si fermarono solo il giorno dopo davanti al mare di Porto Alabe, mentre altri fronti bruciavano nell'entroterra.

Il racconto

Proprio quella giornata è ben cristallizzata nella mente di Rafaele Cocco: «Il nostro pensiero è corso subito ai cagnolini che avevamo a Cuglieri, siamo corsi per raggiungerli e non è stato facile: sulla 292 una barriera di vigili del fuoco ci ha impedito di entrare a Cuglieri. Abbiamo allora pensato di arrivare attraverso la Carlo Felice, Macomer e poi Scano Montiferro ma anche lì abbiamo trovato una barriera di soccorritori. L’alternativa era percorrere stradine interne per arrivare a casa: le fiamme avevano già invaso buona parte dell’abitazione, siamo riusciti a mettere in salvo i cagnolini e tornare a Santa Caterina». L’attenzione di Rafaele Cocco si sofferma su due aspetti: la manutenzione non proprio puntuale del patrimonio boschivo e l’organizzazione dell’apparato antincendio. «Basti pensare che quella sera sono giunti solo due Canadair che hanno scaricato l’acqua su Santu Lussurigiu, poi con l’oscurità sono andati via» ricorda l’avvocato Cocco.

Le indagini

L'allora procuratore della Repubblica di Oristano Ezio Domenico Basso accreditò da subito l'ipotesi del fatto accidentale, affidando le indagini un reparto speciale del Corpo forestale regionale che si occupa proprio di incendi e ai carabinieri. Al termine di verifiche e riscontri. perizie e materiale fotografico gli investigatori hanno escluso il dolo e non hanno accertato né responsabilità né colpevoli. In particolare, secondo la Procura, le condizioni meteo erano tali che anche impiegando maggiori forze in campo sarebbe stato possibile limitare i danni. Ora, col difensore Serena Contini, Cocco ha venti giorni di tempo per depositare l’opposizione alla richiesta di archiviazione.

L’estensione

La superficie bruciata si estese su 13.758 ettari spalmati fra i Comuni di Cuglieri, Bonarcado, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Sennariolo, Flussio, Suni, Sindia, Sagama, Magomadas e Tresnuraghes.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata