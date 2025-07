«Roghi in centro a causa  delle erbacce» 

Incendi all’interno del centro abitato, non è una novità – purtroppo – per l’estate isilese. Nel giro di poche settimane sono stati un paio i roghi divampati all’interno del paese e in prossimità di case. Tutte situazioni che sono state gestite prontamente grazie all’intervento di volontari, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del corpo forestale e di Forestas, limitando i danni ma che comunque stanno creando preoccupazione e disagio.

Proprio per questo l’amministrazione ha provveduto a ribadire l’importanza di ripulire dalle erbacce, i cortili, i giardini e i terreni che si trovano in prossimità del paese per prevenire gli incendi ma anche per garantire il decoro urbano. Sul sito istituzionale del Comune e nelle pagine social degli stessi amministratori è stato ribadito come questa accortezza è fondamentale in una stagione dove il fuoco la fa spesso da padrone. Qualora ciò non avvenisse si potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 150. (s. g.)

