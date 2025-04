Roghi e soccorsi tra realtà e finzione 

Gli interventi sono proseguiti pure la notte, soprattutto nella zona di Città Giardino. I residenti sono stati fatti evacuare, il deposito di bombole è stato messo in sicurezza con una rapidità disarmante. Le fiamme, poi, a “Su Berrinàu” sono state domate da una macchina dei soccorsi enorme e alquanto organizzata. «Abbiamo visto subito cosa è in grado di fare l’Europa, all’occorrenza», racconta quasi commossa Daniela Pani, membro del coordinamento di “Ita Eu Modex 2025”, la grande esercitazione internazionale di protezione civile iniziata ieri a Nuoro. Oggi i circa 500 uomini, organizzati in sette moduli, proseguiranno i loro interventi anche nei territori di Orani, Mamoiada e come sempre Nuoro, sul monte Ortobene.

Senza soste

Uno scenario curato nei dettagli, per riprodurre un incendio mediterraneo a grossa intensità come quello che ha colpito Nuoro nel 2007. L’esercitazione caratterizza il cuore dell’Isola, domina tutto. Ogni angolo del capoluogo assume un aspetto nuovo, inusuale. Il confine tra realtà e finzione appare difficile da cogliere. La pioggia leggera non ha intaccato le operazioni: il fuoco ha marciato, ha lambito le case di Città Nuova e Città Giardino ma non ha impensierito i soccorritori giunti da Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Slovacchia e Slovenia. «I moduli sono motivati e felici, perché sebbene siano preparatissimi da ieri stanno operando in un contesto per loro insolito», prosegue Daniela Pani. «Quindi, controfuoco, l’attacco, l’accensione per il controfuoco: sono tutte tecniche veramente specifiche dell’antincendio della Sardegna. Sono contenti di imparare. Questa è la cosa più bella, un approccio che ho avvertito fin dalla partenza di Livorno».

Modex

Oltre 350 uomini in arrivo da ogni angolo d’Europa, tra personale specializzato nella lotta agli incendi e in logistica. Circa 80 mezzi al seguito. Poi, l’enorme spiegamento tutto locale, imbastito da Forestas, Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Ieri l’ingente squadra di Modex si è messa subito in moto. Alcuni moduli hanno raggiunto la zona di “Su Berrinàu”, alle porte di Nuoro, per lo spegnimento di un primo incendio; altri, invece, si sono diretti a “Su Pinu”, tra Città Giardino e Badu ’e Carros, dove in tutta fretta hanno allestito il “campo base” negli spazi dell’ex vivaio forestale. Oggi è previsto pure l’arrivo del modulo aereo: due Canadair decollati dalla Grecia raggiungeranno Nuoro dopo una breve sosta ad Alghero. Saranno supportati da altrettanti mezzi messi a disposizione dal dipartimento della Protezione civile.

Messaggio

Una terra spesso in pericolo, travolta da roghi che nella stagione estiva sono purtroppo una costante. Così, Nuoro è diventata il faro europeo nella lotta agli incendi, non a caso. «Stiamo assistendo a una macchina organizzatissima - spiega Daniela Pani - in Barbagia sono arrivati operatori che hanno svolto negli anni non solo esercitazioni ma vere e proprie missioni. Eppure hanno voglia di conoscere. Mi ha colpito la riunione che abbiamo fatto in mezzo al mare, sulla nave che ci portava nell’Isola. Ho spiegato lo scenario, le criticità. Ebbene, in circa un’ora e mezza i vari moduli avevano già pianificato l’intervento, senza aver neanche visto il contesto. E quell’intervento era lo stesso che avremmo adottato noi in caso di necessità».

Stamattina in Prefettura sarà aperto ufficialmente il “Centro di coordinamento soccorsi”. Poi, l’esercitazione proseguirà nei territori di Orani e Mamoiada. Quindi sull’Ortobene, fino alle 10 di giovedì.

