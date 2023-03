Roghi e furti in campagna: assolti 

«Assolti, per non aver commesso il fatto». Il giudice del Tribunale di Cagliari ha assolto con la formula più ampia Franco Qaurtu (65 anni di Senorbì), Giampaolo Ugas (49 anni di Uta) e Battista Ugas (74 anni di Uta) dall’accusa di aver appiccato una serie di incendi a Villasor e in altre aziende della provincia. Terminato il processo, il giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, ha fatto cadere le accuse mosse ai tre dal pubblico ministero Danilo Tronci. Erano finiti nei guai con altre cinque persone che avevano scelto riti alternativi, mentre loro tre – assistiti dagli avvocati Desolina Farris (gli Ugas) e Roberto Senis (Quartu) – hanno deciso di andare a dibattimento.

Le accuse

Oltre agli incendi, Battista Ugas era accusato anche di aver denunciato falsamente, il 13 maggio 2016 il furto di cento pecore dal proprio allevamento, e di aver dichiarato il falso alle autorità veterinarie: il sospetto è che le pecore le avesse macellate clandestinamente. La Procura gli contestava anche di aver appiccato tre incendi dolosi in località Mullones, Cora Is Paulis e Bia Destra Flumineddu, tutti a Villasor, tra il 23 ed il 24 maggio 2016. In concorso con Franco Quartu, poi, era sospettato di aver rubato venti pecore ad un allevatore di Monastir il 22 aprile 2016 e di un altro gregge la settimana seguente. Giampaolo Ugas, poi, era accusato di furto e favoreggiamento per aver ricevuto gli agnelli rubati da Franco Qaurtu e Battista Ugas (quest’ultimo anche sospettato di essersi impossesato di sette quantali di pesche). Al termine delle indagini, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per otto persone – tutte secondo l’accusa coinvolte nei vari reati legati al mondo agro-pastorale – ma poi le strade degli imputati si sono divise con la scelta dei riti.

L’assoluzione

Franco Quartu, Giampaolo e Battista Ugas hanno deciso di andare a dibattimento ed i loro difensori, gli avvocati Desolina Farris e Roberto Senis, sono riusciti a dimostrare la totale estraneità a tutte le contestazioni. Tutti e tre, dopo una breve camera di consiglio, sono stati assolti dal giudice Dettori che ha fatto cadere tutte le imputazioni, tra le quali quelle gravi di incendio doloso di alcune aziende agricole. Non sono dunque stati loro a commettere i reati.