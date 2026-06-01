Roghi e discariche, arrivano i barracelli 

Da ieri a Quartucciu è ufficialmente operativa la Compagnia barracellare con il giuramento prestato dalla squadra nella sala consiliare. Una giornata destinata a entrare nella storia della città: si tratta infatti della prima volta dall’autonomia del Comune, arrivata nel 1983.

Dieci operatori sono già entrati in servizio tra gli applausi delle persone presenti, con l’organico destinato a crescere sino a 17 unità. Il loro compito sarà quello di vigilare sul vasto territorio rurale di Quartucciu, circa 28 chilometri quadrati, con attenzione alla prevenzione degli incendi, al contrasto delle discariche abusive, al controllo delle campagne e alla tutela dell’ambiente.

I protagonisti

Tra i primi barracelli a entrare in servizio c’è Andrea Corona, che porta con sé l’esperienza avuta nella compagnia di Selargius. «Desideravo far parte della compagnia della città dove abito. C’era il bisogno di coprire il territorio e le campagne. Ringraziamo il capitano Loni che ha avuto il coraggio di affrontare questo discorso», racconta. Gli fa eco il collega Sergio Melis, nato e cresciuto a Quartucciu: «Dopo trent’anni di volontariato in altri settori - sanitario e antincendio - ho deciso di cogliere subito l’occasione mettendomi a disposizione per la tutela del territorio». «Non c’è mai stata una compagnia a Quartucciu. Ho sempre cercato di dare una mano al prossimo e questa è stata l’occasione perfetta per aiutare la mia comunità», aggiunge Francesco Fadda, il più giovane del gruppo con i suoi 23 anni.

Il comandante

La gioia del Comandante Antonio Loni: «È un’emozione partecipare a questo evento storico. In Sardegna i barracelli sono circa 6 mila, distribuiti in 170 Comuni, sono presidio fondamentale per le comunità locali. Collaboriamo con la polizia locale e possiamo intervenire anche nel servizio antincendio quando richiesto. A breve avremo un mezzo a disposizione per svolgere al meglio il nostro lavoro».

Il Comune

Soddisfatto l’assessore delegato alla Polizia locale, Cristian Mereu: «È un risultato atteso da tanto tempo che ci permetterà di monitorare il territorio. Prevenzione e controllo saranno strumenti importanti per tutta la comunità». Conclude il sindaco Pietro Pisu: «Da oggi dieci barracelli sono ufficialmente operativi nel nostro territorio. Cercheremo di coordinarli in maniera tale da poter presidiare il territorio in modo ottimale». La nascita della Compagnia assume un significato importante per le campagne e Sant’Isidoro, dove i residenti aspettavano da anni questa notizia.



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