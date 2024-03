Roghi di spazzatura, segnalazioni continue 

Continuano gli incendi di materiali tossici a Sestu, nella campagna, l’ultimo pochi giorni fa, ma anche vicino alla città. I soliti ignoti bruciano rifiuti di ogni genere producendo inquinamento atmosferico e rendendo irrespirabile l’aria. Numerose le testimonianze di cittadini indignati: «Non ne possiamo più, non sappiamo come si può far smettere questa inciviltà». In prima fila a contrastare il fenomeno ci sono i barracelli, che invitano i cittadini a segnalare questi comportamenti illegali tempestivamente.

