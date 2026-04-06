Roghi di rifiuti, cresce l’allarme diossina 

L’allarme - che dura ormai da mesi - adesso si trasforma in azione concreta. «Ci stiamo attivando per costituire un comitato di quartiere e rivolgerci a un avvocato per avviare una battaglia legale, non possiamo continuare a respirare diossina e vivere barricati in casa». È l’ennesimo tentativo dei residenti di Is Corrias che da tempo segnalano i continui roghi di rifiuti nella vicina frazione di Su Pezzu Mannu e denunciano il conseguente inquinamento ambientale che stanno subendo: «Ci devono ascoltare e risolvere il problema».

Salute a rischio

Un incubo che si concretizza ogni settimana. «Quasi ogni notte ormai», racconta Natalia Salis, un’abitante del rione di Is Corrias che da mesi invia pec per segnalare la situazione a tutti gli enti competenti. «Ho scritto al Comune, all’Arpas, al Prefetto, ai carabinieri del Noe», dice, «ho perso il conto delle mail inviate. Il problema è serio», aggiunge la donna, «qui non si respira più, siamo costretti a barricarci in casa e l’estate ormai è alle porte: cosa dobbiamo fare?». Nel gruppo di abitanti c’è anche il consigliere comunale di minoranza Omar Zaher, che più volte ha portato il problema nel dibattito in Municipio. «Stiamo creando un comitato e andremo a parlare col Prefetto», annuncia parlando anche da consigliere metropolitano.

L’Asl

Poche settimane fa è arrivata una risposta della Asl di Cagliari, l’unico feedback alle tante segnalazioni e richieste di aiuto inviate da mesi dal gruppo di residenti: nel documento si parla di un recente sopralluogo a ridosso dell’ecocentro di Su Pezzu Mannu - fatto dopo la segnalazione dei vigili del fuoco e degli abitanti della zona - con tanto di descrizione dell’area. L’elenco di quel che resta degli incendi è lungo: elettrodomestici, materiali edili da demolizione, pneumatici, carcasse d’auto, pezzi di plastica e legno. «Materiali oggetto di incendio per quasi la loro totalità», viene sottolineato nella nota indirizzata al Comune, alla Polizia locale e ai vigili. Infine la richiesta di «un intervento urgente per eliminare le criticità riscontrate», e di «bonifica del sito contaminato».

Il Comune

Sulla questione incendi a Su Pezzu Mannu è lo stesso sindaco Gigi Concu a intervenire per cercare di fare chiarezza. «A seguito dell’ennesimo post inerente i continui roghi, ritengo doveroso fare alcune precisazioni al fine di evitare strumentalizzazioni o fraintendimenti più o meno voluti. Io e l’amministrazione siamo al corrente della situazione inaccettabile che si trascina da tempo e vorrei fosse chiaro che non stiamo a guardare. La questione che forse sui social sembra di facile risoluzione in realtà non lo è: ci sono indagini in corso, che ovviamente non vengono portate avanti dal Comune ma dalle autorità a questo preposte, e con le quali siamo in costante contatto. Non restiamo indifferenti: facciamo ciò che è in nostro potere, sicuramente poco», sottolinea il sindaco, «ma non per menefreghismo o per mancanza di volontà, confidando che chi ha un potere d’azione più ampio e mezzi idonei possa finalmente risolvere un problema che sta a cuore anche a me e a tutta la Giunta».

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