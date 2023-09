Roghi di rifiuti, allarme inquinamento 

Per qualcuno Sestu è quasi diventata la nuova “terra di fuochi”; certo, il malcostume di bruciare rifiuti plastici non esiste solo qui, ma è anche vero che la sera e la notte l’aria sembra diventata irrespirabile come raccontano tanti cittadini.

L’allarme

Le testimonianze sono tante, tutte simili tra loro: «Un odore forte e acre, rende quasi impossibile respirare e dormire», racconta Carlo Farina, che abita in via Verdi. «Sono convalescente dopo due operazioni e questo non mi fa certo stare meglio», è la denuncia di Graziella Manunza, che invece vive poco lontano da via Cagliari. Parla anche Maria Cogotti, che risiede a poca distanza dai campi sportivi: «Il mio quartiere è molto arieggiato quindi l’odore dovrebbe disperdersi perché c’è il canale e invece arriva e anche forte». E Simona Orrù aggiunge: «Abito in campagna, zona Cannedu, abbiamo fatto tantissime segnalazioni, ma non siamo ancora riusciti a capire chi sono questi incivili».

La consigliera

Il problema si ripete da giorni, ma identificare l’origine pare difficile, anche se è probabile si trovi nelle campagne. Anche la consigliera Valentina Collu del gruppo Progetto per Sestu lancia l’allarme: «È da tempo che in periferia vengono accesi dei fuochi, solitamente all'imbrunire, per smaltire i rifiuti. Le zone da cui partono gli incendi sono lungo tutto il perimetro, quindi da nord a sud da est a ovest, e l’odore si diffonde in tutto l’abitato. I cittadini con cui ho parlato mi hanno detto che le segnalazioni vengono fatte con insistenza e arriva l'intervento delle forze dell'ordine tra cui barracelli e vigili del fuoco che immediatamente spengono il fuoco. Purtroppo la compagnia barracellare è priva del proprio comandante e non riesce a essere operativa al 100%».

Le indagini

Anche la Polizia Locale ne è al corrente: «In qualche caso vengono fatti incendi controllati per ripulire un terreno in cui qualcuno aveva abbandonato i rifiuti, all’insaputa del proprietario», spiega il capitano Giorgio Desogus. «In altri casi invece si tratta proprio di fuochi per distruggere rifiuti. In passato hanno anche bruciato auto e addirittura una barca. Noi siamo già intervenuti alcune volte e continuiamo a svolgere indagini, anche con la collaborazione dei barracelli». La sindaca Paola Secci rassicura i cittadini: «La polizia locale è stata avvertita e sta monitorando alcuni punti sensibili che sono stati segnalati. È nostra intenzione individuare e sanzionare i cittadini che non rispettano le regole causando oltretutto inquinamento ambientale».

