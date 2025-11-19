VaiOnline
Selargius.
20 novembre 2025 alle 00:35

Roghi di rifiuti a Is Corrias, nuove proteste 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A distanza di due mesi dall’ultimo allarme, il problema roghi notturni e inquinamento ambientale a Selargius resta. «È ormai diventata insostenibile la situazione legata all’aria irrespirabile, spesso caratterizzata da un intenso odore di gomma bruciata, che si diffonde nelle ore serali nella nostra cittadina», ribadisce un gruppo di selargini che vive a ridosso della 554. «Questo fenomeno, che si ripete con preoccupante frequenza, rappresenta una seria minaccia alla salute pubblica e compromette il benessere e la qualità della vita dei cittadini».

Lo scorso agosto era stato un gruppo di residenti di Is Corrias a lanciare l’allarme, problema portato più volte anche in Consiglio comunale dal capogruppo dem Omar Zaher. Sino al sì di un ordine del giorno presentato dal consigliere Franco Camba. Nel documento approvato veniva chiesto a sindaco e Giunta di «potenziare tutte le procedure necessarie, per il monitoraggio e la repressione del fenomeno dei roghi notturni e la compagnia barracellare, estendendo un piano di controllo costante delle aree a rischio, anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza».

Avevano anche rivolto un appello ad Arpas e Asl per «garantire indagini e rilevazioni ambientali e sanitarie sui livelli di inquinamento dell’aria e sui rischi per la popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 