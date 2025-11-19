Roghi di rifiuti a Is Corrias, nuove proteste 

A distanza di due mesi dall’ultimo allarme, il problema roghi notturni e inquinamento ambientale a Selargius resta. «È ormai diventata insostenibile la situazione legata all’aria irrespirabile, spesso caratterizzata da un intenso odore di gomma bruciata, che si diffonde nelle ore serali nella nostra cittadina», ribadisce un gruppo di selargini che vive a ridosso della 554. «Questo fenomeno, che si ripete con preoccupante frequenza, rappresenta una seria minaccia alla salute pubblica e compromette il benessere e la qualità della vita dei cittadini».

Lo scorso agosto era stato un gruppo di residenti di Is Corrias a lanciare l’allarme, problema portato più volte anche in Consiglio comunale dal capogruppo dem Omar Zaher. Sino al sì di un ordine del giorno presentato dal consigliere Franco Camba. Nel documento approvato veniva chiesto a sindaco e Giunta di «potenziare tutte le procedure necessarie, per il monitoraggio e la repressione del fenomeno dei roghi notturni e la compagnia barracellare, estendendo un piano di controllo costante delle aree a rischio, anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza».

Avevano anche rivolto un appello ad Arpas e Asl per «garantire indagini e rilevazioni ambientali e sanitarie sui livelli di inquinamento dell’aria e sui rischi per la popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA