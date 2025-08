Roghi a Su Pezzu Mannu «Stufi di respirare fumo» 

Ancora roghi nel quartiere di Su Pezzu Mannu a Selargius, lì dove da mesi i residenti si lamentano per il fumo e l’aria irrespirabile causati da incendi frequenti soprattutto nel cuore della notte nei fine settimana. «Non si riesce neanche a contare quante volte vengono innescati questi roghi», scrive sui social Burkhard von Prondzynski, residente nel quartiere di Is Corrias e da tempo in prima linea nel denunciare gli episodi, «quante volte si respira la diossina, così come abbiamo perso il contro degli interventi dei vigili del fuoco. Mentre dal Comune, che dovrebbe dare risposte ai cittadini, tutto tace. Eppure ci sono le telecamere dell’ecocentro che dovrebbero aver ripreso tutto, cosa dobbiamo aspettare prima che chi di competenza faccia qualcosa?». Lamentele riportate più volte in Consiglio comunale dal capogruppo del Pd Omar Zaher: «Il Comune deve fare qualcosa per risolvere il problema».

