Roghi a Solarussa, Sagama e Bari Sardo 

Tre incendi sono divampati ieri nella provincia di Oristano. Nel primo pomeriggio le fiamme si sono alzate nella campagna di Solarussa, località Madau, all’altezza della strada Provinciale. A dare l’allarme una vedetta di Forestas che ha inviato una squadra a terra, aiutata poi dai vigili del fuoco. Ma è intervenuto anche un elicottero e d opo due ore le fiamme sono state domate. Poi l’allarme è scattato a Sagama. Anche in questo caso in campagna (località Funtanedda) dove, oltre alle squadre a terra, sono intervenuti un elicottero e il SuperPuma. Fiamme anche a Tramatza in località Feuredda. Il rogo è stato domato in poco tempo grazie all'arrivo di un elicottero .

In Ogliastra sono serviti un Canadair e tre elicotteri del sistema antincendio per spegnere il fuoco che, ieri pomeriggio, ha minacciato la zona a nord-ovest di Bari Sardo. Le fiamme sono divampate poco dopo le 15.30 dalla zona della strada di Sa Mardona che, dal bivio di Cea, porta verso Loceri. Due ore più tardi, alla luce della delicata situazione, è intervenuto anche il Canadair decollato da Olbia che ha dato supporto alle squadre a terra di Forestale, Forestas e Vigili del fuoco e ai tre elicotteri. Alle 18 sono cominciate le operazioni di bonifica andate avanti fino a tarda sera. (ro. se.)

