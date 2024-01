Roghi a San Michele e Sant’Elia In fiamme un’auto e spazzatura 

Sterpaglie in fiamme a Sant’Elia, un’auto e rifiuti in cenere a San Michele. Notte movimentata per i vigili del fuoco in città, costretti a tre diversi interventi per spegnere i roghi divampati quasi certamente per degli atti dolosi. Per fortuna le conseguenze non sono state particolarmente gravi proprio grazie alle squadre arrivate prontamente dalla caserma di viale Marconi.

I pericoli

I danni maggiori a Is Mirrionis per l’incendio di un’auto. Sono stati gli abitanti della zona a segnalare subito la presenza delle fiamme e del fumo. I vigili del fuoco hanno così spento l’incendio e ridotto al minimo i danni ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Non sono state trovate tracce evidenti che possano far parlare di atto doloso. Sono scattati ulteriori accertamenti. E a San Michele c’è stato anche l’incendio di alcuni rifiuti e cumuli di oggetti abbandonati in un angolo di un marciapiede. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno raggiunto la strada interessata dal rogo e spento le fiamme. Per gli abitanti molta apprensione perché si temeva che le fiamme potessero raggiungere altro e diventare incontrollabili.

Il risveglio

Momenti di paura anche a Sant’Elia. Ieri mattina i residenti si sono svegliati per il forte odore di bruciato, conseguenza di un incendio di sterpaglie proprio a ridosso di alcune abitazioni. In questo caso le fiamme sono state spente dagli stessi abitanti dopo la segnalazione ai vigili del fuoco. Qualcuno si è divertito nel metter fuoco ad alcune piante rischiando di provocare danni enormi. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA