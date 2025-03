Roghi a Ostia, preso l’incendiario 

ROMA. Sette stabilimenti balneari di Ostia in fiamme in tre giorni. Ieri la svolta: gli investigatori sono certi che sia un 24enne senza fissa dimora il responsabile dei roghi divampati martedì sera in cinque lidi e lunedì in altri due. Il ragazzo, individuato dalla Mobile attraverso le telecamere e sottoposto a fermo dal pm, ha confessato di aver «fatto tutto da solo, per frustrazione, per tristezza: non ci sono mandanti». I roghi sono stati appiccati con una bomboletta spray e un accendino. Il giovane, accusato di incendio doloso, è stato portato in carcere. Ieri si ipotizzava che i pm chiedano una consulenza psichiatrica.

Il no dei giudici

In mattinata gli incendi nei lidi erano stati al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura. L’episodio ha surriscaldato una fase già delicatissima per il litorale romano: il nuovo bando con cui il Campidoglio ha messo a gara le concessioni degli stabilimenti balneari è stato contestato dagli esercenti, che hanno fatto ricorso al Tar ottenendo un stop, bocciato proprio mercoledì dal Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune. Cinque dei sette stabilimenti andati a fuoco erano tra quelli messi a gara. «I bandi continuano, tutto questo non ha alcuna influenza: noi andremo avanti nella trasparenza e nella legalità», ha assicurato il sindaco Roberto Gualtieri dopo il vertice.

«Basta proroghe»

Il presidente del municipio X Mario Falconi ha auspicato «più forze dell’ordine, perché questo territorio è stato un po’ trascurato, a partire dalla polizia locale». Ma il prefetto Lamberto Giannini ha rassicurato: «Sono episodi modesti che però hanno creato allarme e una immediata reazione. Abbiamo constatato con le forze di polizia che Ostia, già oggetto di massima attenzione, non ha recrudescenze di reati». Intanto il Pd di Roma ha convocare per domani la segreteria a Ostia e Legambiente Lazio esprime sostegno al Campidoglio: «Giù le mani dalla costa! Esprimiamo pieno sostegno a quanto l’amministrazione capitolina sta faticosamente costruendo lungo il litorale nella gestione sana delle strutture balneari, a Capocotta, Castelporziano e nell’area urbana di Ostia - dicono Roberto Scacchi ed Elisabetta Studer - Anche se con percorsi che possono migliorare si è scelta la strada giusta, chiudere la stagione delle proroghe e aprire quella dei bandi».

