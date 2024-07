Roghi a Moneta, giovane arrestato 

Gli incendi sono scoppiati dall’inizio dell’estate, in diverse località di Moneta. La frazione di La Maddalena, lo scorso giugno, è stata presa di mira più volte con pesantissimi rischi. Le fiamme sono arrivate più volte vicino alle case di Piticchia e La Ricciolina. Sabato le indagini coordinate dal pm Mauro Lavra hanno avuto una improvvisa svolta. Il personale del Corpo forestale, Comando regionale di Cagliari, ha eseguito una ordinanza di arresto del gip del Tribunale di Tempio. Un uomo di 38 anni, con un forte disagio personale, è stato fermato e accompagnato nella caserma del Corpo forestale di La Maddalena per tutte le formalità di rito. Il presunto responsabile dei roghi avrebbe agito in diverse località dell’Isola e gli investigatori, stando a indiscrezioni, avrebbero raccolto la prova della presenza dell’indagato nei luoghi degli incendi in occasione dell’intervento dei vigili del fuoco. Una serie di indizi che alla fine hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita sabato. Le indagini non sono ultimate, il personale del Corpo forestale di Cagliari sta operando in Gallura a supporto dei colleghi per fare chiarezza su una serie di episodi avvenuti a La Maddalena. Per ora l’unico indagato è l’uomo finito agli arresti domiciliari, ma gli accertamenti potrebbero allargarsi ad altri soggetti. La Procura di Tempio sta coordinando l’inchiesta che si basa soprattutto sulle deposizioni di testimoni. Ma ci sarebbero anche dei filmati che la polizia giudiziaria avrebbe già acquisito e sarebbero al vaglio del pubblico ministero Mauro Lavra.

