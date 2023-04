Rog e Zappa ora cercano un posto 

In casa Cagliari è già scattato il conto alla rovescia per la gara di sabato pomeriggio alla Domus col Frosinone. Anche ieri mattina lavoro più leggero per chi ha giocato a Pisa, mentre per gli altri esercitazioni atletiche, possesso palla e una partitella a tutto campo, con l’integrazione della Primavera della coppia Pisacane-Battilana.

Aspettando Pavo

Tutti a disposizione, con le solite eccezioni di Capradossi (solo terapie) e Pavoletti, col capitano che anche ieri ha svolto gli esercizi di riscaldamento con i compagni. Il dolore alla caviglia sembra superato, quindi ora Pavoletti deve ritrovare la condizione giusta per poter tornare a lavorare in gruppo ed essere preso in considerazione per le convocazioni. Difficile possa accadere già sabato col Frosinone, più probabile che possa esserci nella successiva trasferta dei rossoblù Parma. Per il resto, col recupero di Zappa, ballottaggio a destra tra l’ex Pescara e Di Pardo, che ha ritrovato a Pisa una maglia da titolare dopo quattro mesi. E a centrocampo spinge per recuperare posizioni Rog, che all’Arena Garibaldi è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Intanto prosegue la caccia al biglietto: al momento per la sfida col Frosinone sono già 15.000 le presenze certe. ( al.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA