Rog è tornato in campo 

Sei minuti e mezzo, recupero incluso, per tornare a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti. Marko Rog, a poco più di otto mesi dal nuovo grave infortunio nell’amichevole Cagliari-Roma Primavera, è tornato in campo mercoledì sera con la Dinamo Zagabria, subentrando al 90’ a Petar Sucic nella semifinale di coppa vinta 0-1 sugli eterni rivali del Hajduk Spalato (i cui tifosi, a fine gara, hanno provato a invadere il campo con 51 arresti). Maglia numero 14, due palloni toccati e un ritorno atteso da quel maledetto 26 luglio, dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: il terzo grave infortunio, dopo quelli al ginocchio destro del 23 dicembre 2020 con la Roma e del 31 luglio 2021 in amichevole con l’Augsburg. «Mi sento bene», ha detto Rog, «sono molto felice, è un percorso normale dopo l’infortunio e devo farlo gradualmente. Spero di giocare altre partite e vincere la coppa». Il Cagliari l’ha prestato fino all’1 gennaio 2025 alla Dinamo Zagabria, dove aveva già giocato nel 2015-2016 prima di passare al Napoli, per ritrovare la forma in un contesto per lui più tranquillo. Ha atteso tanto questo momento, ora non vuole fermarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA