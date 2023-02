Rog è sicuro: manca solo il gol  

Uno degli ultimi palloni per evitare il nuovo 0-0 in Venezia-Cagliari l’ha avuto Marko Rog, ma il suo destro sulla punizione dal limite all’88’ dopo l’espulsione è finito sul fondo. Il capitano ci ha provato, sperando di trovare il secondo gol stagionale dopo quello (sempre con la fascia al braccio) del 2 settembre nell’1-0 al Modena, ma nemmeno lui è riuscito a trovare la giocata per sbloccare il risultato. «Ci manca qualcosa davanti, dobbiamo creare più occasioni per trovare il gol», la sua certezza su cosa serva al Cagliari per svoltare, «dietro siamo diventati abbastanza compatti e solidi, concedendo poco: le cose lì vanno bene, però dobbiamo trovare ancora più qualità davanti ed essere più pericolosi in attacco».

Il rammarico

Rog c’era anche lo scorso 22 maggio: entrò al 34’ per Lykogiannis. Stavolta invece ha giocato per intero, ma anche in questa circostanza è finita 0-0: «Ci dispiace, perché pensiamo di aver fatto una partita abbastanza buona. C’è mancato qualcosa davanti, sapevamo che il Venezia ultimamente sta facendo bene e non è una squadra che merita la classifica che ha. Abbiamo provato a vincerla, siamo dispiaciuti per non esserci riusciti». E poteva anche finire peggio, se non fosse stato per il provvidenziale salvataggio all’ultimo istante di Barreca su Johnsen: «Avevamo dominato, lì è successa una cosa che non può mai succedere. Non possiamo rischiare, dopo non averlo fatto tutta la partita quando eravamo undici contro undici: ci siamo distratti un attimo».

Testa al Genoa

Per il Cagliari non c’è il tempo di recriminare. Fra tre giorni, stavolta in casa, la partita determinante col Genoa secondo. Rog è convinto che i rossoblù abbiano le qualità giuste: «Dobbiamo avere la consapevolezza che ci giocheremo tanto e dobbiamo avere voglia di vincere la partita. Abbiamo bisogno di far punti, speriamo di farli mercoledì in casa davanti al nostro pubblico». Da capitano, in attesa che Pavoletti torni a pieno regime, chiama a raccolta i tifosi: «Con loro è tutto più semplice, li invito allo stadio mercoledì e speriamo sia una bella serata. Sono sempre con noi, anche nei momenti difficili». Col Genoa tornerà Lapadula dopo la squalifica, ma Rog non dimentica il resto del reparto: «Lui e Pavoletti sono molto forti e ci danno una mano, ma come loro altri ragazzi. Prelec è entrato bene, mi dispiace non sia riuscito a segnare nell’occasione avuta. Ma è giovane, ha tanti margini di crescita: sono sicuro che presto troverà il gol».