Rog è pronto a riprendersi tutto 

Salvate il soldato Rog. Che in fondo vuole solo tornare a giocare, magari con continuità, e gettar via tutti i problemi che gli piovono addosso da quel maledetto 23 dicembre del 2020, quando il ginocchio, in una fredda serata romana all'Olimpico, fece il primo crack. Fino a quel momento, Marko aveva messo insieme 48 presenze con il Cagliari, di cui era subito diventato colonna insostituibile. Poi l'infortunio, l'intervento, il lungo stop e la ricaduta, col tasto rewind che lo ha costretto a rivivere lo stesso incubo. Dal ritorno in campo, stavolta in un pomeriggio friulano a Udine, il 3 aprile dello scorso anno, gli è mancato proprio quello, tornare a giocare con continuità. L'ultimo stop è un combo mortale, nel giorno della sua settantunesima presenza, il danno di un cartellino giallo pesantissimo sventolatogli dallo sbadato arbitro Perenzoni, una doppia ammonizione che gli ha fatto saltare il secondo tempo della trasferta a Modena e tutti i 90 minuti contro il Benevento.

La scelta di Marko

Al “Braglia” Ranieri, dopo averlo assaggiato nei finali delle gare con Cittadella e Spal, aveva deciso di sguinzagliarlo dal primo minuto, trequartista di rottura, schermo sul play avversario e primo trampolino di lancio per gli attaccanti. Il rientro dopo l'ennesimo stop di una stagione a intermittenza. Nata male, con un precampionato saltato per la voglia di essere subito pronto, e la sfiga che, si sa, non ha bisogno di oculista. E Rog, centrocampista talentuoso, il fioretto e la ramazza utilizzati senza distinzioni, è il bersaglio perfetto. In estate aveva deciso di restare e raddoppiare, prolungando il contratto col Cagliari per riportarlo in Serie A e cancellare il debito che si sente addosso. Perché Rog fu acquistato per 15 milioni (a suo tempo, la cifra più alta sborsata dal club, prima dell'arrivo di Nandez), ma si è visto solo un anno e mezzo. E il ragazzo di Varazdin, un fuori categoria in un torneo mediocre come questa Serie B, voleva mettersi al servizio della causa per riconquistare il paradiso perduto. Il riesordio a Como, la prima da titolare a Ferrara e poi, alla quarta giornata, finalmente la luce: fascia da capitano e il gol-vittoria con il Cittadella. Lassù qualcuno lo ama. Il problema, però, è quel che c'è quaggiù.

Stagione al neon

Sette partite su sette, sempre in campo, anche se mai fino al 90'. Poi, col Venezia, una botta alla coscia a fine primo tempo. Nulla di grave, ma Rog resta negli spogliatoi ed è costretto a saltare due partite. Torna ad Ascoli, nel finale, si riprende la maglia da titolare e la fascia da capitano con la Reggina, a Bolzano ritrova addirittura l'ebbrezza di arrivare fino al fischio finale, 90 minuti interi come non gli capitava da una vita. Ma qualche settimana dopo, a Frosinone, un'altra botta, ancora il dolore e ancora ai box. Stavolta per ben due mesi, fino al ritorno con il Cittadella, negli ultimi 5', ancora gli 11' finali con la Spal e poi il buio a Modena. Dove parte male, all'inseguimento più di se stesso che dell'avversario. E quando dà la sensazione di essersi trovato, ecco quel maledetto secondo giallo. Un'altra mazzata. Lascia il Cagliari in dieci, lo vede affondare e resta in tribuna con il Benevento. Sabato contro il Bari vuole esserci. Per lasciare il segno e riprendersi tutto quello che è suo.