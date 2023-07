Rog e Lapadula: che tegole 

Inviato

Saint-Vincent. Si era capito da subito che non era una botta come le altre. L’urlo di dolore, la smorfia sofferta mentre si copriva il volto con la maglia e lasciava il campo zoppicando e con gli occhi lucidi. “Contusione alla regione posteriore del ginocchio sinistro”, la diagnosi a caldo mercoledì sera subito dopo la gara con la Roma Primavera e prima quindi degli accertamenti ai quali Marko Rog si è sottoposto al risveglio e che lo hanno messo con le spalle al muro per la terza volta in quattro anni: crociato. Spietato destino. Stavolta a lesionarsi è stato quello sinistro. Un incubo per il centrocampista croato che aveva avuto, infatti, lo stesso infortunio prima in campionato contro la Roma nel dicembre del 2020 poi, anche in quel caso in un’amichevole estiva, contro l’Augsburg in Germania a luglio del 2021.

Subito in sala

Ma le brutte notizie non finiscono qui per il Cagliari. Gli esami specifici ai cui si era sottoposto tra mercoledì ieri, Lapadula hanno evidenziato un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra. Inevitabile l’intervento chirurgico di correzione al quale l’italo-peruviano si è già sottoposto per evitare di perdere altro tempo prezioso. Dovrà stare lontano dai campi di gioco almeno quattro/cinque mesi. Non proprio il massimo per un atleta di 33 anni.

Doppia mazzata

Una giornata infernale nel ritiro di Saint-Vincent, proprio nel giorno in cui Shomurodov si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni. Era già sceso in campo al mattino grazie al nulla osta della Roma, l’annuncio ufficiale è arrivato poi nel tardo pomeriggio, proprio quando l’uzbeko stava facendo gli ultimi scatti nel campo di Châtillon. Il suo sorriso faceva evidentemente a cazzotti con le lacrime di Rog che ha sperato sino all’ultimo di essersela scampata. Il dolore sembrava dargli tregua. Prima di raggiungere l’hotel per il pranzo si è addirittura fermato un quarto d’ora con i tifosi a firmare autografi. In serata la mazzata. Inevitabile anche per lui l’intervento chirurgico.

I contraccolpi

E chissà se basteranno stavolta sei-sette mesi per superare il doppio shock, sia fisico, sua mentale. Il nuovo infortunio proprio quando sembrava essere uscito dal tunnel. Mercoledì indossava addirittura la fascia da capitano e puntava molto su questa stagione per rilanciarsi dopo tante sofferenze. Un fulmine a ciel sereno anche per Lapadula che si trascinava il fastidio alla caviglia sino a quando ha deciso di vederci chiaro.

