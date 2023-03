Rog ai box, verso il recupero Falco 

Nei muscoli e nei pensieri c'è ancora lo 0-0 col Genoa, ma ieri pomeriggio il Cagliari era di nuovo in campo, ad Asseminello, per preparare la terza trasferta delle ultime quattro giornate, a Brescia.

Chi va e chi viene

Dopo Pavoletti, anche Nandez è ormai pienamente a regime e, domenica (fischio d'inizio del ravennate Fabbri alle 15), sperano di rompere il ghiaccio anche Deiola e Di Pardo. E spera di ritrovare la convocazione anche Falco, che ieri ha lavorato parzialmente in gruppo. Personalizzato per Viola e Lella, che sembra aver superato i problemi all'adduttore accusati a Venezia. Stop, invece, per Rog, uscito dopo 13' contro il Genoa per una contrattura al polpaccio.

Questione biglietti

Secondo quanto stabilito dall'Osservatorio, i residenti nella provincia di Cagliari possono acquistare i biglietti per il settore ospiti del “Rigamonti” solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Cagliari (ex tessera del tifoso), non necessario per tutti gli altri tifosi. Ma fino a ieri la sottoscrizione è stata richiesta a tutti e così la società rossoblù si è rivolta alla Lega, oltre che a TicketOne e Brescia, per poter risolvere il problema e avere i suoi tifosi anche domenica. (al.m.)