Rodrygo-Diaz: Madrid è Real (ma non è finita) 

«Igualada». Così, con un termine spagnolo che significa equilibrata, pari, Carlo Ancelotti aveva definito alla vigilia la sfida stracittadina del suo Real Madrid contro l’Atletico: al Bernabeu è finita 2-1 ma i “colchoneros” di Simeone con un atteggiamento molto prudente ma mai rinunciatario si sono battuti alla pari almeno per un’ora, garantendosi un ritorno di fuoco mercoledì al “Metropolitano”.

La partita

Animati da un “tifo” (gli spagnoli usano la parola per indicare la coreografia) da pelle d’oca, i bianchi hanno impiegato 3’ per sfondare il muro: assist vertiginoso di Valverde per l’inserimento di Rodrygo, slalom e tiro di controbalzo nell’angolo lontano: 1-0. Pochi minuti e il brasiliano, steso in area si vede negare il penalty da Turpin. L’Atletico si chiude e manovra con gran dispendio di energie e al 31’ è premiato da un super gol di Julian Alvarez dal vertice dell’area. Nella ripresa, Brahim Diaz inventa con un tiro da biliardo il 2-1 dopo 10’. Carletto inserisce Modric per Camavinga e si accende la luce ma l’assedio finale non produce altre reti e il confronto resta “igualado”.

Rimpianti italiani

C’era curiosità per vedere all’opera le squadre che avevano eliminato Atalanta e Juventus. In Belgio, sembra al capolinea la favola del Club Brugge, giustiziere della Dea nei playoff, ieri battuto in casa 3-1 dall’Aston Villa. I campioni dell’edizione 1982 (eliminando in semifinale l’Anderlecht, altra grande belga) si sono imposti con un gol-lampo (Bailey al 3’), un’autorete (Mechele all’82’) e un rigore (l’ex Madrid Asensio all’88’). Inutile il pari di De Cuyper al 12’.

Nell’andata a Eindhoven, il Psv che aveva estromesso la Juve viene seppellito di reti dall’Arsenal: finisce 7-1 (a segno anche Calafiori) per gli inglesi che possono già pensare alla successiva trasferta di Madrid.

Brividi a Dortmund

La sorpresa della giornata arriva da Dortmund. Di fronte al “Gelbe wand”, il celebre muro giallo del Signal Iduna Park, il Lille non trema neppure quando Adeyemi, dopo 22’ porta avanti il Borussia. Nella ripresa il ventunenne islandese Hakon Arnar Haraldsson apparecchia un ritorno in Francia dove tutto può succedere. Si parte da 1-1. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA