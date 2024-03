Rocky, Fiore, i sei cuccioli e i tre gattini 

«Arriverà una famiglia giusta anche per te, piccolino». Lo scrivono i volontari che accudiscono Rocky, sei mesi (foto in alto a sinistra) e che ne sollecitano l’adozione. Per informazioni 392.2988807.

Fiore

Fiore (foto in basso a sinistra) è stato chiamato così perché è bello come un fiore. Ha tre anni, è vaccinato e testato. «Speriamo che ci sia chi si innamori di te e ti dia la vita che non hai ancora avuto», scrivono i volontari che ce l’hanno in custodia. Nonostante sia stato trattato malissimo prima di essere messo in sicurezza dai volontari, ha un carattere meraviglioso.

Per informazioni 329.8277492.

Cuccioli abbandonati

Sei cuccioli (uno è nella foto in basso a destra) sono stati abbandonati in una stradina di campagna e sono stati portati al sicuro. Ma ora si cerca qualcuno che se ne prenda cura. Chi fosse interessato si ricolva al numero 348.2944714.

Tre gatti meravigliosi

Due sono maschi biondi, una è una femmina grigia. Questi tre gatti, affettuosi e sterilizzati, cercano una famiglia responsabile e amorevole in una casa sicura, meglio se con giardino, che garantisca loro una vita tranquilla e sicura. Si richiede la compilazione di un modulo pre affido. Per informazioni contattare il numero 347.0423331.

