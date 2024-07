Rock’n’roll a Domusnovas: stasera c’è Omar Pedrini 

L’attesa è agli sgoccioli: a Domusnovas stasera (21.30) piazza Matteotti promette di esplodere per l’arrivo sul palco dello Zio Rock e della sua Omar Pedrini Band.

Sono in tanti ad attendere la performance del rocker e cantautore bresciano, giunto alla sua ultima stagione di esibizioni dal vivo prima dell’uscita di un nuovo disco che segnerà un netto cambiamento di rotta nello stile e nella carriera del fondatore e anima dei Timoria. La tappa domusnovese del suo tour sarà quindi una delle ultime occasioni per ascoltare Omar Pedrini dal vivo. S’intitola, non a caso, “Dai Timoria ad oggi, goodbye Rock’n’roll”, il live che per oltre due ore trasformerà piazza Matteotti in un’arena rock nella quale risuoneranno i successi di 35 anni di carriera. In scaletta hit che fan ed appassionati attendono con trepidazione: dai pezzi ormai iconici come “Sole spento” del periodo dei Timoria ai brani tratti dal nuovo disco “Sospeso”, passando per i successi degli album “Viaggio senza vento” e “2020 speedball” e quelli “Che ci vado a fare a Londra” e “Sospeso”, dischi che lo hanno riportato in vetta durante la sua fase inglese. «Non vediamo l’ora, - chiosa l’assessore allo Spettacolo Davide Aru - era da due anni che lo corteggiavamo e siamo convinti che la sua presenza garantirà un buon indotto alle nostre attività». (Simone Farris)

