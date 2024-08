“Rock’n Cricca”, in 100 sul palco di Suelli 

Una mega band di cento elementi tra batteristi, chitarristi, bassisti e cantanti, aprirà sabato la seconda edizione di Rock’n Park, la manifestazione musicale che si terrà nel parco dei Santissimi Cosma e Damiano di Suelli. Musicisti e cantanti dai 10 ai 76 anni, uniti dalla passione e dalla voglia di condividere nuove esperienze, suoneranno all’unisono “Rockin’ in the free world” di Neil Young.

Gli organizzatori

L’evento si inserisce nella cornice del collaudato Rock’n Park, che ogni anno vede esibirsi le più promettenti e storiche band della Trexenta. Novità assoluta per il panorama musicale del Sud Sardegna, ideato dal maestro e stimato musicista Giuseppe Cocco in collaborazione con l’associazione La Quinta Mobile di Suelli, il “Rock’n Cricca” sarà un evento completamente autogestito e gratuito. L’obiettivo è creare connessioni tra musicisti di tutta la Sardegna e di tutte le età per condividere esperienze, far nascere nuove amicizie e creare rete per collaborazioni future. «È un progetto che coltivo da tempo – racconta orgoglioso Cocco – Mi sono ispirato al “Rock’n 1000”, la più grande rock band al mondo, che riunisce migliaia di musicisti per suonare insieme i grandi classici del rock. “Rock’n Cricca”, come suggerisce il nome, vuole mettere l’accento sull’inclusività e sul potere della musica di unire le persone».

Il brano

Nonostante questa sia la sua prima edizione, la comunità musicale ha risposto positivamente alla proposta e agli inviti del maestro Cocco: segnale che fa ben sperare per il futuro della manifestazione. I cento musicisti e cantanti sono alle prese con le ultime prove, pronti a far vibrare il palco con la loro performance d’insieme di “Rockin’ in the free world” di Neil Young. «Organizzare un evento di queste dimensioni non è stato facile – conclude Cocco – è stata una bella sfida, ma l'entusiasmo contagioso della comunità ci ha dato la carica. Non vediamo l’ora di sentire i musicisti all’opera! Il mio augurio è che “Rock’n Cricca” possa crescere sempre più, aumentando le collaborazioni e perché no, rendendolo anche un evento itinerante, in modo da coinvolgere più persone e un gruppo sempre più corposo di musicisti».

Dopo la performance collettiva, il palco sarà ceduto alle otto band che parteciperanno al Rock’n Park, tra cui i giovanissimi New Audio di Samassi, SoundProject, Suelli Cover Band, Aforisma, Pink Floris, Breakin Goose, Deepers e in chiusura i The Vaghi, Beatles Tribute Band. L’evento sarà trasmesso dalle 17 in diretta streaming su YouTube.

RIPRODUZIONE RISERVATA