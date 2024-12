roccuzzo fa volare il tempio 

Tempio 1

Budoni 0

Tempio (4-3-3) : Russo, Malesa, Arca, Pinna, Sanna, Roccuzzo (38’ st Carboni), Bulla (48’ st Garau), Olivera, Donati (11’ st Bazile), Zirolia (22’ st Zappareddu), Aiana (31’ st Sabino). In panchina Mejri, Thiam, Concu, Masia. Allenatore Giorico.

Budoni (3-5-2) : Forzati, Hundt, Raimo, Barboza, Farris, Remy, Ferrari (13’ st Gyasi), Scioni, Mesina, Teliz (22’ st Mulas), Piassi. In panchina Moscaritolo, Medic, Paciurea, Stefanoni, Tupponi, Dessena, Serra. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Pasqualini di Macerata.

Rete : 6’ pt Roccuzzo.

Note : ammoniti Barboza, Roccuzzo, Arca, Scioni, Malesa, Carboni, Russo. Angoli 9-3.

TEMPIO. Il Tempio vince ed il Calangianus pure: il campionato di Eccellenza si riapre. Per le galluresi di “montagna” un’altra domenica da incorniciare: i galletti al Manconi si impongono di misura ma con indubbio merito sul Budoni che ha senza dubbio risentito delle fatiche di Coppa.

I protagonisti

Tutto il team Giorico ha disputato una gara eccellente, con menzione particolare per il difensore Sanna e l’esordiente portiere Russo: il primo ha servito a Roccuzzo l’assist del gol partita, ha anche salvato sulla linea un gol fatto e infine ha giganteggiato in difesa. Il secondo è stato determinante in almeno tre occasioni.

La partita

La cronaca si apre subito con il gol: angolo di Aiana, Sanna corregge al centro dove Roccuzzo si inserisce bene e realizza. La ripresa si apre al 4’ con una prodezza del portiere su Remy che si ripete al 6’ sul cross di Ferrari. Al 19’ la punizione del neoentrato Bazile si stampa sulla traversa mentre al 21’ è Aiana ad impegnare Forzati. Nei minuti finali Mulas a lato di testa (44’) mentre Bulla (46’) si fa ipnotizzare dall’ex portiere del Calangianus.

RIPRODUZIONE RISERVATA