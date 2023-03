Rocco Schiavone, le indagini non finiscono mai 

Non tira una buona aria per il vicequestore di Aosta Rocco Schiavone: il suo fiuto nelle indagini verrà messo a dura prova quando commetterà un grave errore e la cosa non farà che peggiorare il suo stato di depressione. Da lunedì su RaiPlay arriva in anteprima il nuovo episodio della quinta stagione che andrà poi in onda da mercoledì su Rai 2.

Sempre burbero e ancora irascibile, il personaggio ideato da Antonio Manzini che ha trovato la perfetta interpretazione di Marco Giallini, si trova sempre nel tranquillo capoluogo valdostano dal giorno in cui, per punizione, ha lasciato la sua Roma. Le quattro nuove puntate dirette da Simone Spada arrivano dalle pagine del romanzo “Vecchie conoscenze”, dai racconti “Confini”, “...e palla al centro” e vedono il vicequestore ancora tormentato dall’assenza della moglie morta anni prima. Che continuerà a ricomparire nelle sue allucinazioni ma stavolta avrà le sembianze di Miriam Dalmazio e non più Isabella Ragonese. Accanto al protagonista ci sarà ancora Valeria Solarino (la giornalista Sandra Buccellato), tornano tra gli altri, Ernesto D’Argenio (il collega Italo Pierron), Francesco Acquaroli (l’amico d’infanzia Sebastiano Carucci sempre alle prese con affari al limite della legalità) e Massimo Reale nei panni del medico legale Alberto Fumagalli. Eppure Schiavone continuerà a fare i conti con il distacco, continuerà a perdere pezzi importanti della sua vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA