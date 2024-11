Rocco, Martina e il sesso a scuola 

«Torno in Sardegna sempre con grande piacere. In passato sono stato in vacanza a Pula e Villasimius. E poi tantissime volte per lavoro. Ho perso il conto delle serate che ho fatto nei locali». Rocco Siffredi, icona del cinema porno, torna nell’Isola come ospite d’onore del Sardegna Sex, la fiera erotica che è conclusa ieri a Sanluri nel night club Belle e Monelle. Con lui c’erano anche otto attrici, tra cui la cagliaritana Martina Smeraldi, scoperta e lanciata proprio dall’attore abruzzese, che nelle ultime settimane ha riempito i più importanti teatri italiani con lo spettacolo “Siffredi racconta Rocco”.

Dai set porno al teatro c’è un bella differenza.

«Premetto che in Italia c’è ancora tanto bigottismo. Un amico mi ha raccontato che a Bologna prima dello spettacolo c’era qualcuno preoccupato. Si chiedeva: chissà cosa farà».

Cosa fa?

«Mi metto a nudo. È come se facessi sesso con tante persone. Al teatro degli Arcimboldi di Milano c’erano duemila spettatori e tanta ansia da prestazione».

Addirittura.

«Quando lavoro ho una grande sensibilità. Non importa se sono con due o tre donne. Mi rendo conto se stanno bene o male. Ho il controllo della situazione. A teatro è diverso. Comunque un’esperienza bellissima».

Lei ha lanciato la pornostar cagliaritana Martina Smeraldi.

«È nata per fare questo lavoro. Ha portato una ventata di novità. Una teenager 2.0. È consapevole di quello che fa. Non è come le altre che lo fanno per moda e per soldi».

Come l’ha conosciuta?

«Ricordo che fece un video con un tipo famoso sui social, ma servì a poco. Mi chiamò dicendomi che voleva fare la pornostar. L’ho invitata a Budapest e dopo una settimana era già super richiesta da tutte le produzioni europee che contano».

Qual è il segreto del suo successo?

«A lei piace il sesso. La gente percepisce che non è finta. È come Valentina Nappi, come Malena che purtroppo ha abbandonato il porno. L’Italia non aveva cosi tante grandi attrici dai tempi di Cicciolina, Moana Pozzi e Selen. Oggi in tante scelgono OnlyFans. Arrivano al porno ma preferiscono farsi chiamare content creator».

Cosa pensa di questo fenomeno?

«Non sono contrario, ma rido quando vedo che vogliono identificarsi come pornostar».

Tornando a Martina Smeraldi. Quando vi siete conosciuti lei era una ragazzina. Ha provato imbarazzo?

«La risposta a questa domanda è nella parte iniziale del mio spettacolo teatrale quando racconto che a un certo punto la gestione del mio corpo non era più quella giusta. Mi sentivo inadeguato. Iniziavo a girare le scene. Percepivo che le attrici volevano lavorare con la leggenda. Ma non ero più la pornostar di un tempo».

Ha aperto a Budapest la Siffredi Academy per aspiranti porno attori. Chi la frequenta?

«Le donne sono pochissime. I ragazzi invece sono tantissimi. Tutti sognatori. Poi quando capiscono che si tratta di un lavoro molto impegnativo restano delusi. Io non prometto niente. Apro loro la porta del porno e gli spiego cosa devono aspettarsi, ovvero che è un mestiere e non c’è spazio per l’improvvisazione».

Ha mai pensato di tornare a lavorare in Italia?

«Non ci sono le condizioni. Troppo bigottismo. E non è colpa del Vaticano. Ho lavorato tanto in Italia. Resta sempre il mio punto di partenza. All’estero il porno è visto come un lavoro. Se paghi le tasse non ti disturba nessuno».

Per lei si chiude un anno da ricordare: prima la serie su Netflix, poi lo spettacolo teatrale.

«La serie è una bellissima consacrazione a un personaggio che è ancora in vita. È andata benissimo. La sola cosa che non mi è piaciuta è la sessualità rappresentata in modo troppo doloroso. Il teatro invece nasce dal fatto che non riesco a stare in casa e mi piace l’idea di condividere la mia storia in maniera diversa».

Ha qualche progetto rimasto nel cassetto?

«Si, vorrei dedicarmi all’educazione sessuale dei giovani. Mi piacerebbe andare nelle scuole e spiegare il sesso. Oggi nessuno lo spiega. Te lo fanno vedere, lo vedono anche in bambini, ma è ancora un tabù. Vorrei spiegare come si rispetta una donna, che cosa è il porno, raccontare della tecnologia che ammazza la personalità. Bisogna comunicare con i giovani in modo nuovo. Non voglio fare il docente, ma credo che il consiglio di un mito valga più di quello di un professore».

Cosa resta della vicenda con la giornalista Alisa Toaff?

«Si è chiusa nell’incontro con le Iene. Ha scritto un articolo poco carino, io l’ho mandata a quel paese. È stato un po’ fuori luogo. Oggi è di moda prendere il maschio e tritarlo. Io stavo solo facendo un favore a una giornalista».

