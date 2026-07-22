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Tortolì.
23 luglio 2026 alle 00:44

Rocco il tartarugo è tornato finalmente in mare 

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È tornato finalmente nel suo mare Rocco, un magnifico esemplare maschio di tartaruga marina Caretta caretta. È stato liberato ieri mattina dalla spiaggia della Capannina, dopo un lungo periodo di cure e riabilitazione. L'esemplare, di circa 40 anni, lungo 77 centimetri e del peso di oltre 47 chilogrammi, era stato recuperato lo scorso ottobre dopo essere rimasto impigliato nei cavi di un pontone, nelle acque vicino al molo di Ponente. La pinna anteriore destra era rimasta stretta in una matassa di cime e filamenti di nylon, riportando una profonda lesione. Il recupero è stato reso possibile grazie al tempestivo intervento congiunto della Base navale del Corpo Forestale di Arbataz, della Guardia Costiera e degli ormeggiatori del porto. L'azione ha consentito di mettere in sicurezza l'animale e di trasferirlo alla clinica veterinaria Duemari di Oristano, convenzionata con il CReS (Centro di Recupero del Sinis), dove è stato sottoposto alle prime cure e a tutte le fasi di mantenimento e riabilitazione. Ieri mattina, alla presenza dei ricercatori del CReS Andrea Camedda e Andrea De Lucia, del personale della Forestale di Arbatax, della Guardia Costiera e di tanti bambini e curiosi Rocco ha potuto finalmente riprendere il largo.

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