Rocchi promuove gli arbitri 

«Una stagione positiva» per gli arbitri italiani, con la crescita dei giovani e la consapevolezza di un gruppo forte anche dopo l'addio, dopo l'Europeo, di un monumento come Daniele Orsato: è il quadro dipinto da Gianluca Rocchi, responsabile della Can, alla conferenza stampa di fine stagione dell'Aia che lo ha visto fare il bilancio del 2023-24 col presidente dell'associazione, Carlo Pacifici.

Con bocche cucite sulle recenti turbolenze politiche in Aia, e sugli assetti futuri dell'associazione. «Ancora le elezioni sono distanti», sottolinea Pacifici. Rocchi, il cui nome circola da settimane nei rumours per la presidenza dell'Aia, sarà ancora designatore? «Non dipende solo da me, rispondo solo fino al 30 giugno, sulle scelte del prossimo anno risponderà il comitato nazionale», spiega. Pacifici lo loda («Ha fatto un buon lavoro»), e intanto pensa a come coinvolgere Orsato: «È un patrimonio che non possiamo disperdere», sostiene, osservando che «la prima cosa che dobbiamo fare è sapere quale è la sua volontà, cosa vuole fare, perché dobbiamo a lui rispetto ed attenzione per quello che ha dato».

