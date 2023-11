Roccella: presto l’approvazione del ddlSchlein: educazione al rispetto a scuola 

Roma. Potrebbe diventare legge la prossima settimana il nuovo provvedimento contro la violenza sulle donne. Il ddl, varato dal Consiglio dei ministri a giugno e approvato all'unanimità dalla Camera a fine ottobre, approda a Palazzo Madama per una votazione-lampo.

Si tratta di un pacchetto di norme che dovrebbero rendere più efficace il Codice Rosso attraverso nuove azioni normative per tenere lontani stalker e violenti .

La segretaria del Pd Elly Schlein ha detto: «Nei mesi scorsi e anche negli ultimi giorni, dopo le parole di Paola Cortellesi, mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio Meloni, e pure oggi dico: almeno sul contrasto a questa mattanza di donne e di ragazze, lasciamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese. Non basta la repressione se non si fa prevenzione. Approviamo subito una legge che introduca l'educazione al rispetto e all'affettività in tutte le scuole».

