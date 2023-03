Roccella chiude: «Non c’è nessun confronto da fare» 

Il sindaco di Milano Beppe Sala porta la battaglia di alcuni sindaci e delle associazioni arcobaleno sulle adozioni per le coppie omogenitoriali a Bruxelles e trova «un’ampia convergenza» per creare un fronte politico che si estenda dalla sinistra al Terzo Polo, passando per Verdi e Pd. Un “campo largo” per garantire più diritti alle famiglie arcobaleno. Ma la ministra della Famiglia Eugenia Roccella stoppa ogni speranza di dialogo. «Non c'è un confronto da fare», sottolinea. «Ci sono leggi e una sentenza precisa. I sindaci sanno quello che possono e che non possono fare. Non c'è qualcosa da contrattare».

Intanto i primi cittadini confermano la manifestazione a Torino per il 12 maggio.

Il riconoscimento della genitorialità, dice la ministra, «non può essere affidato ad uno strumento di carattere automatico» perché questo automatismo «non è funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, attuando semmai quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi».

All'Eurocamera Sala ha comunque chiesto all'Ue «di forzare il governo ad essere chiaro e di non rimandare l’adozione di una posizione». Sta al governo fare una scelta tra «il modello polacco ungherese sui diritti o lo spirito europeo». La battaglia è poi passata in aula con l'approvazione della richiesta - supportata da quella stessa convergenza evocata da Sala - di un dibattito sulla «situazione italiana delle famiglia arcobaleno».

Un successo celebrato dal capodelegazione del Pd, Brando Benifei: «L'Europa si dimostra ancora una volta a fianco dei diritti delle persone Lgbtiq e delle loro famiglie». Dura invece la reazione di Fratelli d'Italia: «Le sinistre hanno ottenuto un processo politico con imputato il governo Meloni relativamente ad una responsabilità che non può essere in alcun modo attribuita al governo stesso», ribatte il copresidente di Ecr, Nicola Procaccini.