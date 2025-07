Rocce Rosse vietate alle auto, e dopo sette anni torna il luna park 

Alla volontà politica ha fatto seguito l’ordinanza congiunta. Con la conclusione dell’intervento di demolizione dell’ex sede della Compagnia portuale, è da ieri vietato l’accesso, il transito, la circolazione e la sosta di qualsiasi tipo di mezzo al piazzale Scogli Rossi di Arbatax. Addio, fra gli altri aspetti, alla sosta dei camper con vista sul monumento. Il provvedimento è condiviso fra l’Autorità di sistema portuale, la Guardia costiera e il Comune. Di fatto, con i dissuasori sulla linea di confine tra via Lungomare e il piazzale l’ingresso è del tutto interdetto, al contrario dell’ultimo periodo quando le fioriere recuperate da corso Umberto erano state messe a dimora qualche metro più avanti rispetto ai due ingressi. Lo skyline delle Rocce Rosse cambia completamente. All’abbattimento del fabbricato seguirà la demolizione e rimozione della struttura commerciale alla radice del molo di levante. Nello stesso punto è prevista la realizzazione dell’edificio polifunzionale dell’area imbarchi. L’opera si estenderà per 350 metri quadri e ospiterà un punto ristoro, biglietteria e relativa agenzia marittima, gli uffici degli ormeggiatori. Intanto il piazzale Scogli Rossi riaccoglie, dopo sette anni, il luna park dei fratelli Mura in vista della festa di Stella Maris che comincia oggi. (ro. se.)

