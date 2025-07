Rocce Rosse, una nuova vita 

Cinquanta milioni tondi tondi. È la spesa (ipotizzata) dei lavori pubblici di Tortolì nel prossimo triennio. È il 2027 l’anno in cui l’ente prevede di spendere la fetta maggiore delle risorse pianificate: 28 milioni di euro. Sarà l’anno della svolta, come rivela il cofanetto dove l’amministrazione custodisce i sogni, per il piazzale degli Scogli Rossi: la valorizzazione della terrazza annuncia una spesa di 3 milioni di euro. Intervento di valorizzazione considerato logica conseguenza del primo passo architettonico che con la demolizione dell’ex sede della Compagnia portuale consegna un nuovo profilo all’area costantemente presa d’assalto dai turisti. Ma la cittadina vuole assumere un volto sempre più sostenibile ed è per questo inserito anche un intervento da 5 milioni di euro per predisporre la rete della mobilità dolce per la sostenibilità urbana e la riqualificazione degli accessi agli arenili.

Gli interventi

La viabilità è al centro della missione. La strada rurale per raggiungere la spiaggia de S’Orologiu è un lavoro da 702mila euro. Dovrebbe concretizzarsi nel 2026. Così come la rotatoria (350mila) tra viale Santa Chiara e via Scorcu. Con 1,2 milioni di euro si pensa anche a migliorare gli spazi pubblici di Porto Frailis. Stessa destinazione di risorse per il piazzale del multipiano che diventerà una piazza accogliente al lato di via Monsignor Virgilio, il cui viale è prossimo a una profonda riqualificazione con 4,9 milioni di euro.

L’assessore

Vincenzo Nieddu viaggia per gradi. L’assessore ai Lavori pubblici si concentra più sulle opere certe dell’annualità in corso piuttosto che sul biennio successivo. «Alcuni interventi 2026 e 2027 sono in itinere, alcuni in fase avanzata. Ma più in generale stiamo lavorando affinché Tortolì abbia un volto nuovo, sostenibile e curato». Tra tutte le opere una secondo Nieddu può assicurare un’altra dimensione, anche turistica, alla cittadina: «La pista ciclabile che collega Tortolì con Arbatax e con il lido di Orrì. Quest’opera è davvero strategica. Ci teniamo tanto. Per l’ultimo tratto, tra San Salvatore e l’Hakuna Matata, stiamo partecipando a un bando per riuscire ad acquisire le risorse necessarie». A Orrì il Comune ha messo nel mirino un obiettivo atteso da decenni: la razionalizzazione dell’acquedotto a servizio del litorale. Intervento di 1,7 milioni di euro.

