Rocce Rosse spegne la musica 

A Lanusei resta un pugno di mosche. Rocce Rosse Blues si trasferisce a Cagliari con i suoi concerti, il calendario di eventi estivi ancora non c’è, esclusi Camminatura e Fiera della Ciliegie. Accantonata l’opzione Lanusei, Elio e le storie tese e gli Inti Illimani suoneranno a Cagliari, al teatro Massimo. A comunicarlo, la stessa Rocce Rosse: «A seguito sopraggiunti impedimenti logistici, si è reso necessario ricollocare i due eventi al fine di garantire la migliore esperienza possibile al pubblico e agli artisti coinvolti». Il patron del festival, Tito Loi, specifica: «Una parte del piazzale dei salesiani sembra dare segni di cedimento. L’indagine che ci hanno richiesto risultava troppo impegnativa e a due mesi dai due concerti più importanti, c’era il rischio che saltassero all’ultimo momento, quando trovare un’alternativa sarebbe stato complicato. Era importante mettere in sicurezza le due date. Tutto il programma è da definire ma quelle importanti si faranno a Cagliari. Si vedrà nelle prossime edizioni se tornare a Lanusei».

Delusione

Lo scorso anno gli eventi targati Tito Loi avevano rappresentato il fiore all’occhiello. L’assessore al turismo Francesca Loi fornisce la sua versione dell’accaduto: «Abbiamo collaborato l’anno scorso come questo, ma problemi di agibilità in uno spazio privato hanno fatto sì che Rocce Rosse spostasse gli eventi. È stata una loro scelta in autonomia non dell’amministrazione. Ci chiediamo perché non scegliere il Tonio Dei. Rocce Rosse era un valore aggiunto, ci dispiace».

Grandi dubbi

Ora grava una grande incognita sull’estate lanuseina: «Non rimaniamo con le mani in mano. Le alternative ci sono, sarà un’estate ricca. Abbiamo già incontrato la Pro Loco e stasera il Ccn per parlare di eventi estivi, che non mancheranno». Caustico il consigliere d’opposizione Denis Pittalis: «Rocce Rosse era l’unico evento sicuro. La gestione è imbarazzante, è lo specchio di un paese allo sbando. Lanusei perde un grosso attrattore, anche in termini economici. Se continuiamo così, senza programmazione culturale e degli eventi, qualsiasi altra realtà del territorio farà meglio di noi. Non è difficile».

RIPRODUZIONE RISERVATA