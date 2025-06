Rocce Rosse, si apre il sipario 

Quando l’ex sede della Compagnia portuale verrà rasa al suolo sarà come aprire il sipario sulle Rocce Rosse. Entro la prima metà di luglio, il tratto compreso tra l’accesso all’area portuale e il piazzale sterrato verrà liberato in maniera definitiva, restituendo così una cartolina suggestiva allo scalo e al monumento paesaggistico fra i più celebri dell’Isola. L’intervento avviato ieri con l’apertura del cantiere, è il primo passo di un più ampio progetto di rilancio dello scalo di Arbatax. Ai lavori di abbattimento del fabbricato seguirà la rimozione della struttura commerciale che occupa, ormai senza titolo, un’area alla radice del molo di levante.

Nuova prospettiva

Quello di via Lungomare è un fabbricato abbandonato e pericolante, un tempo adibito a uffici della storica Compagnia portuale, a infopoint e servizi igienici (mai entrati in funzione), che costituisce un intralcio all’afflusso nel piazzale per le migliaia di visitatori e, soprattutto, nella stagione estiva, per il pubblico degli eventi artistici.

Riqualificazione paesaggistica e maggiore sicurezza per i frequentatori dell’area tra le più suggestive della Sardegna: ecco i due obiettivi dei lavori, aggiudicati dall’Autorità di sistema portuale all’impresa Cavam, per la demolizione dell’edificio. L’importo dell’intervento, caldeggiato dall’amministrazione comunale di Marcello Ladu sin dal suo insediamento (primavera 2023), si aggira intorno ai 120 mila euro.

La crescita

Sul molo di levante verrà realizzato l’edificio polifunzionale dell’area imbarchi, il cui iter di approvazione progettuale si è concluso nei giorni scorsi con il via libera arrivato dalla conferenza di servizi, vincolato alle due demolizioni.

La nuova opera, dalle essenziali caratteristiche di amovibilità e smontabilità, si estenderà per 350 metri quadri e ospiterà i servizi essenziali per i passeggeri in transito (bagni e sala d’attesa), un punto ristoro, biglietteria e relativa agenzia marittima, gli uffici degli ormeggiatori e in virtù della vicinanza al porto turistico, attività per il diportismo nautico e per il noleggio delle imbarcazioni.

«Con l’avvio dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato della Compagnia portuale – ha detto il presidente dell’Authority, Massimo Deiana – procediamo con la riqualificazione, paesaggistica ed operativa, dello scalo di Arbatax che, negli ultimi anni, sta registrando una crescita costante nei traffici e un ordinato sviluppo della nautica da diporto».

