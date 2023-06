Rocce Rosse, la forza della musica 

Dagli omaggi alla musica cantautorale di Fabrizio De Andrè al tributo ai Pink Floyd, passando per le suggestioni di Inferno e Paradiso di Dante, a Eugenio Finardi e la sua ultima fatica, allo spettacolo esilarante di Jacopo Cullin, agli affezionati Tazenda e, unica data in Sardegna, a Fiorella Mannoia e Danilo Rea che chiudono la kermesse dedicata alla musica. Sono alcuni degli appuntamenti di Rocce Rosse & Blues, il festival arrivato alla sua trentaduesima edizione che quest’anno fa tappa nei luoghi più intimi dell’Ogliastra, tra Lanusei, Osini e Ussassai.

Negli anni

L’Ogliastra e il suo territorio diventano il punto di partenza e la destinazione delle rotte dello spettacolo dal vivo, con esibizioni nei posti che sono testimoni di una storia ultratrentennale, sostenendo e stimolando le risorse umane e creative di queste terre. E quest’anno lo fa anche attivando l’album dei ricordi di quei luoghi che sono stati la memoria storica del festival, a Lanusei la cittadina dove Rocce Rosse ha mosso i primi passi delle sue edizioni invernali, i cui programmi sono stati sguardo intimista ed evocativo della musica jazz e blues e dove esordì il blues di Alex Britti (come racconta il patron del Festival Tito Loi), a Ussassai e alla sua Chiesa di San Girolamo, a Osini, il suo borgo vecchio, la Scala di San Giorgio e il suo nuraghe Serbissi.

Su il sipario

L’appuntamento inaugurale della XXXII edizione rappresenta pienamente la natura profonda del festival, che dal passato trae ispirazione per il futuro, attraverso nuovi spettacoli quest’anno nati anche in collaborazione con la Pastorale del Turismo e che promette nuove contaminazioni. Il nutrito programma è ben definito e l’apertura del festival è fissata per il 4 agosto a Lanusei nella panoramica piazza dell’Istituto Salesiano con Banditi e Campioni con il primo tributo a Fabrizio De Andrè, mentre il secondo, venerdì 11 agosto, sarà dedicato ai Pink Floyd. Intanto, il 5 agosto nella Cattedrale, la prima tappa dell’itinerario poetico-musicale con Il Divino Cammino dalla Divina Commedia di Dante Alighieri con Alessandro Anderloni, voce narrante, Alessandro Foresti all’organo e Mauro Palmas al liuto cantabile. Sarà poi la volta del jazz con i Plakat Blue Strings Duo, con la berlinese Veronika Vogel e Giorgio Crobu, titolare della cattedra chitarra Jazz presso il conservatorio Hanns Eisler di Berlino. In questa edizione anche il felice ritorno in Sardegna di Eugenio Finardi, il sonoro successo della comicità di Jacopo Cullin, il canto della Sardegna nelle voci isolane degli immancabili Tazenda, un nuovo tributo a Dante nel Piazzale Salesiano e poi nello stesso luogo il gran finale di Fiorella Mannoia e Danilo Rea.

«La nostra terra»

«Siamo qui perché crediamo ancora nel messaggio della musica», ha detto il patron del festival Tito Loi in occasione della conferenza stampa di ieri mattina nell’aula consiliare di Lanusei. «Anche quest’anno Rocce Rosse & Blues è in prima linea per il ritorno alla musica dal vivo in Ogliastra, in questo caso onorando una tradizione che ha visto il festival nelle piazze, nei borghi antichi, nei luoghi storici, nelle montagne o in riva al mare, in virtù di quel legame profondo che unisce lo spettacolo ai luoghi che lo hanno accolto».

Da (ri)scoprire

Infatti, nell’edizione 2023 di Rocce Rosse & Blues la musica si mescola alla natura che ne esalta l’esperienza, facendo emergere i luoghi simbolo del festival: luoghi da scoprire o riscoprire il 13 agosto durante la visita guidata all’Osservatorio Astronomico di Monte Armidda, o il 14 agosto al Nuraghe Serbissi e alla Scala San Giorgio di Osini, il 15 agosto al borgo di Osini vecchio, il 16 agosto al Bosco incantato di Niala a Ussassai e il 18 agosto ecco l'acqua trekking alle cascate di rio San Gerolamo a Ussassai. I biglietti sono già in prevendita nel circuito Box Office.

