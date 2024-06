Rocce Rosse isola pedonale, apre il Corso 

Chiude il piazzale Rocce Rosse, apre corso Umberto. Sono le due novità che salutano l’inizio dell’estate tra Tortolì e Arbatax. La terrazza naturale diverrà isola pedonale. Tra qualche giorno verranno posizionate le fioriere con effetto corten nei due accessi da via Lungomare. Un divieto creativo ad annunciare che sullo sterrato i mezzi non sono più graditi e che gli ingressi potranno essere varcati soltanto per una passeggiata a piedi. Addio, dunque, alla sosta continua di auto e (soprattutto) camper. Una novità in arrivo dopo i blitz che gli agenti della polizia locale hanno effettuato nei giorni scorsi per scoraggiare il camperismo abusivo. Benché la semplice sosta (anche dei camper) sia contemplata dal codice della strada, è consuetudine trovare proprietari di camper con tendalini aperti e barbecue accesi. Pratica che si configura come camperismo selvaggio ed è proprio per questo che sono fioccate le sanzioni da 103 euro. Gli agenti, diretti dalla comandante Marta Meloni, hanno intensificato i controlli con una task force di 48 ore, sorprendendo più camperisti, soprattutto stranieri, con comportamenti non idonei all’area. Novità in arrivo anche in corso Umberto. La strada verrà riaperta quasi certamente il 4 luglio, giornata che coincide con la prima notte bianca della stagione estiva. I posatori hanno quasi terminato l’opera. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA