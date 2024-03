Rocce Rosse, fioriere e nuovo look 

Le fioriere con effetto corten, trasferite da corso Umberto, danno il benvenuto sul piazzale delle Rocce Rosse. Sostituiscono, da qualche giorno, i dissuasori in cemento utilizzati per delimitare il tratto pedonale. «È un monumento conosciuto in tutto il mondo: va valorizzato». Paolo Comida è uno dei proprietari del bar Star 1 di via Lungomare e da oltre 40 anni assiste al via vai di turisti che accedono alla terrazza naturale che guarda sul golfo di Arbatax. «Come vedrei l’area? Una bella piazza, accogliente per la passeggiata e da sfruttare perché ha potenzialità enormi». Le fioriere appena posate sono l’anteprima di una rivisitazione che passa attraverso interventi di rilancio. «Anche con azioni che risolveranno la sosta notturna selvaggia», annuncia il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu.

I problemi

Le Rocce Rosse sono il monumento naturale più celebre di Arbatax, incorniciate dall’acqua cristallina e da un piazzale che tanto promette tranne che una bella immagine, almeno nelle condizioni attuali. «Per Arbatax - spiega Ladu - abbiamo al vaglio una rivisitazione della viabilità che coinvolgerà anche il piazzale». Intervenire sullo sterrato è un processo di abilità per resistere alla burocrazia. Dall’ingresso fino alle fioriere fresche di posa la competenza è statale, da lì fino al belvedere oltre gli scogli governa il demanio regionale. Non passa stagione turistica senza la polemica dei camper in sosta. Ma anche in questo caso l’intervento del Comune è limitato. Vietato fare una distinzione tra le categorie di mezzi in sosta perché il codice della strada equipara i camper ad auto e moto, dunque autorizzando la sosta senza consentire l’apertura dei tendalini (pratica che si configurerebbe come campeggio selvaggio). «A settembre demoliremo le strutture parzialmente abusive», dice il sindaco. Nel mirino la sede dell’ex compagnia portuale e un locale da ballo in disuso.

Vetrina internazionale

Le Rocce Rosse sono uno dei gioielli naturali più preziosi di Arbatax su cui il Comune punta per sostenere la corsa a “Il borgo dei borghi”, concorso del programma di Rai3 “Kilimangiaro”. È l’unico sito sardo e il Comune ha lanciato la volata con una maxi operazione di marketing. Le votazioni sono state aperte: c’è tempo fino al 17 marzo. Il 31 marzo il verdetto.

