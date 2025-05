Rocce Rosse e musica del diavolo 

Una delle voci più originali e brillanti del jazz vocale contemporaneo, la statunitense Nicole Zuraitis; reduce dal secondo posto a Sanremo, Lucio Corsi con il suo stile tra canzone d'autore e glam rock; Cristiano De André, l'unico vero erede del patrimonio musicale del grande Fabrizio; l'eclettico e poliedrico Vinicio Capossela, tra i più apprezzati e originali artisti della scena cantautorale italiana: questi i grandi nomi già annunciati nel cartellone del trentacinquesimo festival Rocce Rosse Blues, tra gli appuntamenti immancabili e di spicco dell'estate musicale in Sardegna; artisti di generi e ambiti musicali assortiti, frequentati da protagonisti con le rispettive cifre stilistiche. Ma dentro il cuore e le vene del festival ogliastrino scorre sangue blues, da sempre, da quando è nato, nel 1992, portando sui suoi palchi nel corso degli anni stelle di prima grandezza della musica del diavolo e immediati dintorni; personalità del calibro di B.B.King, Lucky Peterson, Eric Clapton, James Brown, Johnny Winter, Otis Taylor, Solomon Burke accanto a divi come David Bowie, Lou Reed, Patty Smith.

Le stelle

Non poteva dunque mancare, nell'edizione numero trentacinque del festival, un nucleo di concerti tutto all'insegna del blues, con un cast che schiera artisti internazionali accanto ad alcune delle migliori espressioni della scena isolana; quattro serate a Lanusei - il 25, 26 e 27 luglio, con una coda il 13 agosto - che vedranno al centro dei riflettori dell'area spettacoli dell’Istituto Salesiano, alle 21.30, gli americani Eric Bibb, Zac Harmon, il quintetto tutte stelle The Kings of Blues, e i sardi Irene Loche, Nanni Gaias, Bad Blues Quartet, Moses Concas e Odd Blues.

Venerdì 25 luglio

A inaugurare la serie di appuntamenti sarà il poliedrico armonicista Moses Concas con lo spettacolo “Armonica e Libertà”, un viaggio sonoro che attraversa il tempo, dove l'armonica diventa voce di popoli, terre e memorie. Dalle ballate dedicate a Grazia Deledda e Maria Lai a una musica moderna e poliglotta. A seguire salirà in cattedra Eric Bibb per presentare il suo nuovo album “In The Real World”: un vero e proprio autoritratto del cantautore e chitarrista newyorkese, perché rappresenta tutte le molteplici influenze che hanno contribuito a creare il suo stile semplice e riconoscibile.

Sabato 26 luglio

Ad aprire la serata sarà l’oristanese Irene Loche, a Lanusei con il suo progetto solista intriso di sonorità soul e folk. La cantautrice e chitarrista appartiene ufficialmente dal 2015 alla scuderia Magnatone USA, unica italiana nel panorama mondiale insieme a Jeff Beck, Billy Gibbons, Keith Richards, Jackson Browne, Neil Young. Nel secondo set, riflettori puntati su The Kings of Blues, un nuovo progetto che riunisce cinque assi della black music in un'unica, straordinaria formazione: Tony Coleman alla batteria e Russell Jackson al basso, Waldo Weathers al sassofono, Vasti Jackson alla chitarra, e al pianoforte Kenny Wayne.

Domenica 27 luglio

L'energia travolgente di Nanni Gaias dilagherà sul palcoscenico di Rocce Rosse Blues con il suo progetto in solo “Chemical Groove”, un set ibrido che intreccia suoni elettronici con atmosfere acustiche, attingendo da diversi mondi della black music. Ancora musica targata Sardegna nel secondo set della serata con l'esplosivo Bad Blues Quartet, formazione cagliaritana attiva dal 2015, capace di esprimere brani ricchi di contaminazioni, mescolando le sonorità del rock, del funk e della musica tradizionale afroamericana per dare vita a un sound personale, caldo ed energico.

Mercoledì 13 agosto

Quarta e conclusiva serata dedicata al blues. Aprono gli Odd Blues: Michela Secci alla voce, Pier Paolo Pani alla chitarra, Piero Corona alla chitarra e alle tastiere, Massimiliano Roggio al basso e Roberto Sulis alla batteria. Finale in bellezza con l’americano Zac Harmon. ( red. spett. )

RIPRODUZIONE RISERVATA