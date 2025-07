Rocce Rosse Blues torna a Lanusei con i sogni rock’n’roll di Lucio Corsi 

Dopo l’anteprima a Cagliari di sabato scorso, con il bel concerto della cantante e pianista americana Nicole Zuraitis in quartetto, il festival Rocce Rosse Blues si trasferisce nella sua Ogliastra e pianta le tende a Lanusei per celebrare la sua trentacinquesima edizione; in arrivo, domani, Lucio Corsi, seguito da Cristiano De André (il 2 agosto), Vinicio Capossela (3 agosto), Paola Turci e Gino Castaldo con lo spettacolo “La rivoluzione delle donne” (8 agosto), Jacopo Cullin in scena con “È inutile a dire!”, e i protagonisti delle serate più strettamente all'insegna del blues: gli americani Eric Bibb (25 luglio), The Kings of Blues (26 luglio), Zac Harmon (13 agosto), e i sardi Irene Loche, Nanni Gaias, Bad Blues Quartet, Moses Concas e Odd Blues.

Su il sipario

Spetta dunque a Lucio Corsi il compito di inaugurare, domani alle 21.30, la serie di concerti sul palco allestito nell'area spettacoli dell'ex Istituto Salesiani. Il cantautore toscano, che oggi sarà di scena a Sassari per il festival Abbabula, ritorna in Sardegna nell'ambito del suo lungo tour sull'onda del grande successo di “Volevo essere un duro», il brano che gli ha fruttato il secondo posto e il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, lo scorso febbraio, e con cui ha poi rappresentato l'Italia, a maggio, all'Eurovision di Basilea, classificandosi quinto.

«Evviva la fantasia»

Disco di Platino, “Volevo essere un duro” fa parte dell'omonimo album, pubblicato per Sugar Music lo scorso marzo, che raccoglie nove tracce, tutte scritte e composte da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano; «un disco che parla d'infanzia, di amicizia e d'amore», racconta il cantautore. «È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media, al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)».

La band

Il tour che sabato fa tappa a Lanusei si presenta come un'ottima occasione per ascoltare dal vivo i brani dell'album insieme a quelli del repertorio di Lucio Corsi: «Il tipo di approccio al live sarà molto rock'n'roll, tutto riarrangiato, e sul palco con me ci sarà la mia solita formazione, la mia banda con cui suono dal liceo», annuncia il cantautore toscano; ad affiancarlo sul palco di Rocce Rosse Blues saranno dunque Iacopo Nieri (piano), Giulio Grillo (tastiere), Filippo Scandroglio (chitarra), Filippo Caretti (basso, cori), Marco Ronconi (batteria) e Carlo Maria Toller (polistrumentista, cori).

I biglietti

I biglietti per il concerto, a 29,90 euro (compresi diritti di prevendita), si possono acquistare sul circuito BoxOffice Sardegna, dove sono in vendita anche i tagliandi per tutti gli altri live in programma a Lanusei. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA