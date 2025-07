Rocce Rosse Blues sabato a Cagliari  con Nicole Zuraitis 

Anteprima cagliaritana del trentacinquesimo festival Rocce Rosse Blues: questo sabato, nella Sala M2 del Teatro Massimo, riflettori puntati dalle 21.30 su Nicole Zuraitis; vincitrice di due prestigiosi Grammy Award, la cantante, pianista e arrangiatrice statunitense arriva nel capoluogo sardo alla testa del suo quartetto con Alex Ruess alla chitarra, Sam Weber al basso e, alla batteria, suo marito Dan Pugach, anche lui vincitore di un Grammy, lo scorso febbraio.

Riconoscimenti

Considerata una delle voci più innovative del jazz vocale contemporaneo, oltre ai due Grammy (e quattro nomination), nella sua bacheca spiccano anche la medaglia d'oro vinta all'American Traditions Vocal Competition nel 2021, e, l’anno scorso, il premio Best Big Band Show della testata online Broadway World. Sono sei gli album a suo nome: il più recente è “How Love Begins”, premiato l'anno scorso come miglior album di jazz vocale ai Grammy. Oltre a dirigere il suo quartetto, Nicole Zuraitis ha cantato e registrato con la Birdland Big Band, è stata ospite di importanti formazioni europee e si è esibita in rassegne prestigiose come il Newport Jazz Festival, il Melbourne International Jazz Festival e a Tanglewood, oltre che in jazz club iconici di New York come il Dizzy's Club al Lincoln Center, il Birdland e il Blue Note.

Nicole Zuraitis è anche artista e produttrice del marito, il batterista, bandleader e compositore Dan Pugach, col quale ha scritto il brano “Little Fears”, incluso nell’album “Bianca Reimagined”, premiato quest’anno con un Grammy.

Poi a Lanusei

I biglietti per il concerto, a 25 euro, si possono acquistare sul circuito BoxOffice Sardegna, dove sono in vendita anche i tagliandi per i live in programma a Lanusei, la cittadina dell'Ogliastra sede abituale di Rocce Rosse Blues, dove il festival pianterà le tende fino al 13 agosto per celebrare la sua edizione numero trentacinque; in arrivo Lucio Corsi (il 19 luglio), Cristiano De André (2 agosto), Vinicio Capossela (3 agosto), Paola Turci e Gino Castaldo con lo spettacolo "La rivoluzione delle donne" (8 agosto), Jacopo Cullin in scena con "È inutile a dire!", e i protagonisti delle serate più strettamente all'insegna del blues: gli americani Eric Bibb (25 luglio), The Kings of Blues (26 luglio), Zac Harmon (13 agosto), e i sardi Irene Loche, Nanni Gaias, Bad Blues Quartet, Moses Concas e Odd Blues. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA