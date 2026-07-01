“Rocce Rosse Blues” sa raccontare la musica che ci fa emozionare 

L’estate in musica della Sardegna è pronta a riaccendere i riflettori su uno dei suoi appuntamenti più longevi e riconoscibili: anche in questo 2026 il festival “Rocce Rosse Blues” tornerà ad attraversare il territorio dell'Ogliastra con un programma capace di intrecciare rock, blues, canzone d'autore, folk, teatro musicale e produzioni originali, confermando la propria vocazione a costruire un dialogo costante tra i grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale e il paesaggio unico del versante centro-orientale dell'Isola. Lanusei e Santa Maria Navarrese saranno i poli di un lungo itinerario artistico che da domenica accompagnerà il pubblico attraverso concerti, spettacoli e produzioni originali pensati per valorizzare la musica come occasione di incontro, condivisione e dialogo con il territorio.

I protagonisti

Tra i protagonisti più attesi di questa trentaseiesima edizione spiccano nomi di primo piano della scena musicale italiana da Elio e le Storie Tese ai Nomadi, accanto a figure di riferimento del blues e del rock britannico del calibro di Dr. Feelgood, Nine Below Zero e Colosseum. Completano il cartellone artisti e progetti capaci di attraversare linguaggi differenti, dalla canzone d’autore al teatro musicale o, ancora, con la band milanese I Patagarri, tra le novità più interessanti del panorama nazionale.

Su il sipario

Ad aprire il cartellone, domenica a Santa Maria Navarrese, saranno proprio I Patagarri, formazione nata nelle strade e nei mercati di Milano prima di conquistare il grande pubblico con la partecipazione a “X Factor Italia” nel 2024. Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono), Arturo Monaco (trombone e percussioni), Daniele Corradi (chitarra) e Nicholas Guandalini (basso e contrabbasso) si sono costruiti un’identità originale che intreccia gypsy jazz, swing, blues, folk e canzone d’autore, trasformando ogni concerto in una festa collettiva dal forte impatto emotivo. Riflettori puntati su I Patagarri alle 21.30 in piazza Principessa di Navarra con ingresso gratuito.

Il cartellone

Il festival entrerà nel vivo il 23 luglio con Elio e le Storie Tese, di scena a Lanusei nel consueto spazio dell'area spettacoli dell’Istituito Salesiano Don Bosco per una tappa del loro nuovo tour “à la carte” che affida al pubblico la scelta della scaletta, trasformando così ogni concerto in un'esperienza unica e irripetibile. L'indomani, il 24 luglio, spazio al blues con uno dei nomi più interessanti della nuova generazione di New Orleans, il cantante e pianista Kevin “Sonny” Gullage con The Blues Groovers, mentre il 25, preceduta sul palco dalla sarda Odd Blues Band, arriva a Lanusei una formazione storica del progressive e del jazz-rock, gli inglesi Colosseum. Il 31 luglio il festival propone “Parole di Pietra - Omaggio a Maria Lai”, un progetto della flautista Angelica Perra con il violoncellista Gianluca Pischedda, il chitarrista Massimo Satta, e la voce narrante di Moreno Pisano. Altro omaggio è quello che domenica 2 agosto i Banditi e Campioni, tribute band di casa a Oristano, offriranno a due icone della canzone d'autore nostrana come Fabrizio De André e Francesco De Gregori. Da Lanusei a Santa Maria Navarrese che l'8 agosto accoglierà la compagnia Lapola; e il 10 agosto, sempre nella località affacciata sul mare dell'Ogliastra, sbarcheranno i Modena City Ramblers. Dalla costa i riflettori di “Rocce Rosse Blues” tornano nuovamente ad accendersi a Lanusei, il 12 agosto, per il concerto del cantante e armonicista Mauro Aresu e la Bau Bau Orchestra. Particolarmente attesa si annuncia la serata del 17 agosto: sul palco saliranno Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini, protagonisti di “Stazioni Lunari”. Il festival riserverà come sempre una particolare attenzione per le sue radici: il 22 agosto ecco i Dr. Feelgood e i Nine Below Zero e il 29 agosto, sempre a Lanusei, sarà la volta della Bandabardò. L'indomani, il 30 agosto, riflettori puntati su The Floyd Experience. A suggellare la trentaseiesima edizione del festival ogliastrino, il 19 settembre a Lanusei, saranno infine i Nomadi, autentica istituzione della musica italiana ( red. spett. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA