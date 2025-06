Rocce Rosse Blues e la rivoluzione delle donne 

Il festival Rocce Rosse Blues scopre altre due tessere del mosaico di eventi che daranno forma alla sua edizione numero trentacinque: attesi a Lanusei, l'8 agosto, Paola Turci e Gino Castaldo con il nuovo progetto “La rivoluzione delle donne”; di scena l'indomani (sabato 9), sempre nell'area spettacoli all'Istituto Salesiano, l'attore cagliaritano Jacopo Cullin, con il suo collaudato “È inutile a dire!”. un classico, ormai, della comicità isolana.

Si completa così il cartellone del festival, che dopo l'anteprima del 12 luglio a Cagliari con Nicole Zuraitis, farà base nella sua sede abituale a Lanusei: sul palco allestito nell'area spettacoli all'Istituto Salesiano si avvicenderanno Lucio Corsi (il 19 luglio), Cristiano De André (2 agosto), Vinicio Capossela (3 agosto), e i protagonisti delle serate all'insegna del blues: Eric Bibb (25 luglio), The Kings of Blues (26 luglio), Zac Harmon (13 agosto) e Irene Loche, Nanni Gaias, Bad Blues Quartet, Moses Concas e Odd Blues.

Con “La rivoluzione delle donne” Paola Turci e Gino Castaldo tornano insieme sul palco. Questa volta, al centro dello spettacolo ci sono le grandi protagoniste della musica italiana: artiste che attraverso scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste, hanno anticipato l'emancipazione femminile e lasciato un segno profondo nella cultura musicale del nostro Paese. Un omaggio a figure iconiche da Mina a Loredana Bertè, in un racconto che si snoda tra parole, video d'epoca e intense interpretazioni live, celebrando la loro forza, libertà e bellezza. I biglietti - 15 euro per “La rivoluzione delle donne", 25 (intero) e 20 (ridotto) per “È inutile a dire!” - si possono acquistare sul circuito BoxOffice Sardegna.

