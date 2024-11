Rocce e natura, mix monumentale 

Non solo mare, non solo boschi, ma anche rocce. Granito, calcare, basalto. Materiali che nel corso dei millenni hanno modellato la natura della Sardegna e oggi sono diventati dei veri e propri monumenti. Luoghi che attirano tanti appassionati di trekking e rappresentano una meta importante per chi vuole passeggiare nelle campagne sarde. Sono i temi del terzo volume di “Camminare in Sardegna 2”, la collana dedicata al trekking nell’Isola, curata dal geografo nuorese Matteo Cara.

I luoghi

I dodici itinerari del libro in uscita domani con il quotidiano hanno dunque un unico filo conduttore: i monumenti di pietra. «È la materia che costituisce l’ossatura dell’Isola mutandone profondamente i caratteri e i paesaggi con straordinaria varietà, alla scoperta di monumenti dalle forme uniche, spesso ispiratori di leggende antiche, o di luoghi cui la stessa roccia ha determinato i destini», spiega Cara. Tra gli itinerari proposti, particolarmente suggestivo è quello di “Lu Frati e La Monza”, nella zona di Monte Ruju, antico vulcano che devia il corso del Coghinas, «un proscenio selvaggio sulle acque del lago di Casteldoria, sorvegliato dalla torre», aggiunge il geografo. La montagna è al confine tra la Gallura e l’Anglona e si affaccia anche sulle vette del Limbara, sul mare e la costa di Badesi e sulle verdi e ondulate colline dell’Anglona. «Quando si osserva la montagna, due guglie isolate spiccano dalla macchia compatta e rigogliosa: “Lu Frati e La Monza”. Secondo la leggenda, un frate e una suora si innamorarono follemente, cedendo alla passione della carne. La punizione divina non si fece attendere e i due religiosi furono pietrificati, vicini. Possono guardarsi e desiderarsi ancora, ma senza sfiorarsi, per l’eternità», racconta Matteo Cara. Il sentiero è ripido e poco evidente, ma questo quasi sconosciuto angolo di Sardegna merita.

Centro e Sud Sardegna

Così come meritano altri due luoghi segnati dalle rocce e tutti gli altri percorsi segnalati nella guida. Il primo è S’Arcu ‘e Su Cuaddu, in territorio di Seulo, centro noto per la longevità e le cascate, come “Stampu su Turrunu” e “Sa Stiddiosa”. L’itinerario che porta proprio a “Sa Stiddiosa”, meta di centinaia di visitatori ogni anno, «si snoda ai piedi di un tacu isolato e superbo, Corona ‘e Toni: ai suoi piedi, su una spalla isolata e panoramica, si trova il monumento noto come S’Arcu ‘e Su Cuaddu o Sa Pedra Pertunta, un arco di roccia unico nel suo genere, scavato nelle arenarie che costituiscono la base dei monti calcarei soprastanti», spiega Cara. Nella zona è presente una piccola necropoli a Domus de Janas, segno di una frequentazione antica.

Infine, non va dimenticato “Pranu trebini”, in territorio di Villaputzu. Ciò che può apparire come risultato della mano dell’uomo, invece, è il prodotto dell’azione della natura. Sembra di trovarsi in una vecchia città, non lontano da una zona mineraria. «Ciò che eØ accaduto in questo luogo non potrebbe spiegarsi senza immaginare i vasti ambienti fluviali che si trovavano quaggiù milioni di anni fa, quando la Sardegna non era ancora un’isola. Per millenni, grandi fiumi trasportarono regolarmente enormi quantità di materiale, depositandole sulle rocce più antiche dove oggi si trova la miniera, finché possenti movimenti tettonici non sollevarono gli antichi letti fluviali portandoli alle quote odierne. Sono queste antiche sabbie e ciottoli, oggi compattati in arenarie scolpite dagli elementi, a regalare la magia di questo luogo», conclude Matteo Cara. Una magia che appare a chi ha voglia di un trekking mozzafiato.

