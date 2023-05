«Rocca non poteva avere l’eredità» 

«Francesco Rocca è indegno a succedere ai beni di Dina Dore». Lei è la moglie uccisa nel 2008 da Pierpaolo Contu, su mandato del dentista di Gavoi, condannato per questo in via definitiva all’ergastolo. Una indegnità per le quote di due immobili a Gavoi, tra cui la casa dove la donna era stata assassinata, e un conto corrente, che nessuno ha mai chiesto di dichiarare davanti ad un giudice. Atto necessario prima della legge 4 del 2018 che rende automatico l’iter. Eredità che Rocca ha ottenuto con l’atto di successione un anno dopo la morte della moglie. Ora sono le avvocate che tutelano la figlia di Dina, Annamaria Busia e Francesca Calabrò, a promuovere davanti al giudice civile Francesco Gabbani di Nuoro la causa che verrà discussa a luglio.

La pronuncia

La nuova causa è nata dopo la pronuncia del Tribunale di Nuoro, a novembre, che aveva stabilito per Graziella Dore, che si è sempre occupata della figlia di Dina, la concessione degli alimenti dal padre, Francesco Rocca. Per recuperare gli arretrati del mantenimento, dalle visure degli immobili di Rocca sono emerse le proprietà: una in via Togliatti a Gavoi, dove Rocca è proprietario per tre quarti, il restante è della figlia di Dina Dore, e uno di via Sant'Antioco, la casa del delitto che però nel 2011, con un atto del notaio Roberto Goveani era stata venduta nella quota di tre quarti di Rocca, a Roberto Sedda, cugino di primo grado di Contu.

Le richieste

In via Togliatti, l’immobile era in comproprietà tra Francesco Rocca e Dina. Nella successione la metà dell’immobile doveva passare tutta alla figlia.